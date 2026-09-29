美伊戰爭重塑海灣地緣政治 埃及觀察家：恐危及石油美元體系

美伊戰爭延續至今逾半年，戰火同時衝擊伊朗和海灣多國，未來局勢恐重塑海灣地緣政治。埃及外交人士認為，若美國撤出海灣，海灣國家勢必尋找新的安全平衡，而改變最深的影響，將會體現在經濟層面上，也就是石油美元體系的動搖。

中央社訪問長期觀察中東問題的埃及不具名前外交界知情人士，深入剖析美國現階段的困境與撤軍可能性，以及撤軍後，海灣地區將面臨的權力真空與地緣政治重組。

他開門見山指出，美國目前有兩個選擇：第一是進一步升高軍事衝突，讓戰爭走向更加危險的階段；另一種則是試圖讓戰爭無限期延續。

但不論是哪個選項，世界經濟和美國經濟都已無法再承受另一個長達數月像現在這樣的折磨。在過去短短的6個月內，全球油價和物價已劇烈攀高，且航道受阻讓肥料和糧食都陷入嚴重風險。

根據2026年9月中美國國會預算處數據，截至2026年8月1日，美軍對伊軍事行動已耗費380億美元（約新台幣1.21兆元）。此外，布倫特原油價格從戰前每桶60美元，曾一度飆升至118美元以上。

無獨有偶地，埃及「十月六日大學」（October 6University）政治學教授法魯克（Hossam Farouk）也持相似看法。他告訴中央社，為迫使伊朗投降，美國的第一種可能做法是透過「軍事解決方案」，也就是持續加大軍事攻擊，直到伊朗接受政治條件。但鑒於美國國會期中選舉，這種方案目前可能行不通。

法魯克提到第2種可能性是「局部軍事衝突＋經濟封鎖」，也就是轉從海上封鎖，以及透過能源與金融制裁持續施壓，讓伊朗政權因經濟困境和國際孤立而削弱甚至崩潰。

就法魯克觀察，第3種可能發展的局面是「非戰非和」狀態：雙方未正式結束戰爭，也沒達成政治協議，僅停止大規模直接空襲。但這時，伊朗有可能會開始打「代理人戰」，利用自己的伊斯蘭革命衛隊及區域代理人，或自葉門、伊拉克等方向持續發動飛彈、無人機或襲船行動，以維持對美國的壓力。

因此，這位外交知情人士大膽研判，美國未來最可能只剩「撤軍」選項。且戰爭成本和美軍基地損壞程度會是撤軍時間點的判斷條件。

現今海灣地區（包括沙烏地、阿聯、巴林、卡達、科威特等）龐大的美軍基地網絡與防務條約，全是在1991年海灣戰爭期間多國聯軍擊退伊拉克後，才正式確立並陸續擴建。

他評估：「伊朗人不會讓美國重建這些基地，會繼續轟炸。」

他認為，美國目前已背負40兆美元債務的前提下，將再也承擔不起如此龐大的巨額軍事支出。且海灣國家也不想再出資供美國重建美軍基地，「海灣國家會想，這些基地不但沒有保護到我們，反而還因為設置基地的關係，讓我們被伊朗攻擊。」

今年3月，卡達半島電視台資深分析師馬基（LeqaaMakki）已曾對媒體表示，海灣國家對於美國向伊朗發動襲擊前未先行與他們溝通，而讓他們被動捲入美伊戰爭的做法感到失望，因此有必要重新審視海灣國家與美國的戰略合作關系。

9月底新出爐的「經濟學人」（The Economist）封面故事更以「當美國離去」（When America WalksAway）為題，探討美軍撤出伊拉克與中東後會帶來的地緣政治變局，並直接指出，美國對中東長達數十年的霸權支配即將宣告終結。這與外交知情人士的分析不謀而合。

外交知情人士還提醒，這種轉變不僅是軍事層面，更是政治層面，「因為不可能出現部分統治階層親伊朗、另一部分反伊朗。到時反伊朗的人還活得下去嗎？」

但他接下來拋出來的議題更讓人感到不安。他說，這個改變最深遠的影響，將會是體現在經濟層面上，也就是石油美元體系的動搖。

他進一步解釋，1974年時任美國總統尼克森與沙烏地共同建立以美元交易石油的系統後，全世界所有的石油進出口都開始以美元定價。這對美國非常有利，因為可讓美元在美國境外大量流通，並使市場對美元持續保持剛性需求。

因此，這位前外交界人士直接預測，如果海灣國家開始轉向伊朗或中國，並使用人民幣、歐元或日圓來交易石油，「美元市場將可能開始崩盤」。

他警告，對美元的需求一旦開始下降，美元就會貶值，接著利率變高，美國借貸成本也跟著上升，接著就形成了「債務死亡螺旋」。「這將會進入一個非常危險的循環，而且很難停止。」

他嘆道，美國在中東的軍事存在，從根本上便是依賴在一個不可持續的經濟模式上。且龐大的軍事開支，加上日益多變化的全球經濟體系，這已對美軍撤退形成一個結構性壓力。

他強調，現在擺在眼前的不爭事實是，中東地區正進入一個「後美國霸權」時代，且海灣國家也將學會在沒有美國保護傘的環境中生存。不論是與伊朗妥協，或是轉向中國，這都會是區域未來很長一段時間的安全格局樣貌。

這位外交界前輩研判，現在的問題已不在於美國是否會撤退，而是美國將以何種方式，以及在多長時間內，來完成這一道不可避免的行動。