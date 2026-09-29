駐伊拉克20多年…美軍將全面撤出 抵抗軸心稱勝IS伺機而動

美軍預計明天之前從伊拉克最後數個基地全面撤離，這被伊朗及其盟友視為勝利。逾4500名美軍在這場持續20多年的戰爭中陣亡，伊朗和盟友目前則在當地擁有深遠影響力。

路透社報導，美國前總統拜登任內於2024年與巴格達達成的撤軍協議由正與伊朗交戰的總統川普政府執行。伊拉克安全專家認為，此舉恐怕會讓德黑蘭及其強有力盟友獲得更大行動空間，並且讓包括激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）在內的其他美國敵對勢力有機會捲土重來。

專門研究親伊朗什葉派武裝團體的伊拉克安全分析家巴哈德利（Jasim al-Bahadli）指出：「聯軍撤離將使伊朗收割戰略利益，因為這消除了多年來在伊拉克抗衡德黑蘭影響力的軍事力量。」

他預測，親伊朗民兵組織不僅會將撤軍渲染成為自身運動的重大勝利，還會「趁勢鞏固並且擴大其對安全和政治決策的影響力」。

伊朗支持的武裝陣線伊拉克伊斯蘭反抗運動（Islamic Resistance in Iraq）的指揮官亞西里（AbuMojtaba al-Yasiri）將美軍撤離形容成為「伊拉克伊斯蘭反抗運動及光榮伊拉克人民的歷史性勝利，也是美國計畫的徹底潰敗」。

他告訴路透社：「9月30日我們將慶祝伊拉克歷史翻過黑暗一頁，以及占領勢力將其意志強加於我國的圖謀徹底失敗。伊拉克已經證明，國家主權無法靠外國部隊維護，而是要依靠抵抗，以及人民的意志。」

●尚未準備就緒

儘管伊拉克民眾普遍歡迎美軍最終撤離，憂心伊朗支持組織勢力坐大人士認為為時過早。

曾是反美抵抗重鎮法魯賈（Fallujah）的遜尼派部落領袖祖拜（Abdulrahman al-Zobaie）告訴路透社：「我們認為伊拉克目前還沒有完全做好接手國內安全的準備。所有伊拉克人都渴望完整的主權，這沒有人會爭議。但是我認為美國為首聯軍以這樣方式撤離造成權力真空，正是所有伊拉克人擔心的。」

美軍於2003年入侵伊拉克，推翻遜尼派穆斯林獨裁者海珊（Saddam Hussein）後繼續占領伊拉克、扶植什葉派主政，並且與叛亂勢力交戰多年，直到2011年底才撤軍。

不到3年後美軍重返，在2014年至2017年的重大戰爭中協助伊拉克部隊擊敗遜尼派極端聖戰組織伊斯蘭國。

2003年至2011年的「伊拉克自由行動」（OperationIraqi Freedom）期間陣亡美軍人數約為阿富汗戰爭的兩倍。阿富汗戰事2021年以美方倉促撤軍收場。

近年來，伊拉克是唯一同時與美國及伊朗維持緊密政治和軍事關係的國家，這也導致伊拉克領土有時淪為雙方的代理人戰場。

美國2020年在對巴格達機場（Baghdad Airport）空襲行動中擊斃伊朗高階指揮官蘇雷曼尼（QasemSoleimani）。伊朗盟友多次向美軍基地開火，有時進而遭到美軍反擊報復。

在今年對伊朗的戰爭中，18名陣亡美軍當中有7人命喪伊拉克，其中最後一名為7月在阿比爾（Erbil）附近一處基地執行無人機引爆任務時殉職的軍士。

●抵抗軸心稱勝

以迫使美軍全面撤離中東為最終目標的德黑蘭將美軍撤出伊拉克描述成為由其區域各地武裝盟友形成的聯盟體系「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一大勝利。

華府指控伊拉克境內獲伊朗撐腰的民兵組織，在德黑蘭指使下攻擊鄰國，從而介入更廣泛的中東衝突，其中最近一次是本月對沙烏地阿拉伯一條主要石油管線的打擊。巴格達政府表示正設法遏止這些勢力的影響力。

●伊斯蘭國捲土重來？

伊拉克聯邦政府及北部半自治庫德地區的安全官員認為，美軍撤出也有讓伊斯蘭國戰士恢復元氣的風險，即便其自封的哈里發政權近十年前已然瓦解，仍維持著潛伏的地下組織網路。

極盛時，這些武裝分子曾占領伊拉克1/3國土，殺害數以千計人。他們甚至在一個前美軍基地內將槍決數百人的殘暴過程錄製成影片。

伊拉克庫德斯坦自治區武裝的指揮官巴薩尼（Sirwan Barzani）指出，缺乏美方情報、後勤和無人機支援加以遏制，伊斯蘭國將有機會重整。

他表示：「媒體宣布國際聯軍將在9月底撤出伊拉克後，過去逾兩週以來我們已經注意到伊斯蘭國潛伏小組的活動。依我看，這已經提振了武裝分子的士氣。」

伊拉克安全部隊指出，配合撤軍行動，一個疑似伊斯蘭國潛伏小組正計劃展開自殺式攻擊。4位伊拉克安全和軍方官員表示，這突顯出儘管遭遇多年軍事挫折，該組織仍具備利用安全縫隙發動襲擊的能力。

伊拉克石油戰略重鎮基爾庫克（Kirkuk）資深安全官員巴雅提（Colonel Khalid al-Bayati）表示，伊斯蘭國「正試圖傳達其依舊強大、能發動血腥襲擊的訊息」。