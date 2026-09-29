德黑蘭提重啟荷莫茲海峽計畫 伊朗外長盼美回應

伊朗官方媒體報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，他預期美國今天將就德黑蘭日前提出的重啟荷莫茲海峽計畫給出正式答覆。

法新社報導，阿拉奇昨晚說，卡達斡旋代表「提出一些想法，我們也進行了討論；他們準備再次向美方轉達相關立場，之後美方將把最終回覆告知我們」。

人在美國紐約出席聯合國大會的阿拉奇說：「卡達方面希望此事能在明天之前完成」。

他補充說：「目前焦點完全集中在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這條水道能否重新開放，取決於我們向對方提出的特定條件能否獲得滿足。」

荷莫茲海峽是美伊衝突的核心，這場衝突始於美國與以色列2月底聯手對伊朗發動攻擊。

戰爭爆發前，荷莫茲海峽承擔了全球約1/5石油與液化天然氣運輸；戰爭爆發後，德黑蘭封鎖荷莫茲海峽，促使華府採取反制措施，封鎖伊朗港口。

上週，阿拉奇與美方特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）在紐約舉行會談。

伊朗提出的解封條件包括終止在伊朗及黎巴嫩境內的所有敵對行動、解凍伊朗海外資產、取消對伊朗石油制裁，以及結束美國對伊朗實施的海上封鎖。