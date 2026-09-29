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油價漲！伊朗封鎖荷莫茲海峽籌碼減弱 恐升高攻擊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
波斯灣產油國的原油出口回升，伊朗藉封鎖荷莫茲海峽施壓美國的籌碼減弱。路透
波斯灣產油國的原油出口回升，伊朗藉封鎖荷莫茲海峽施壓美國的籌碼減弱。路透

華爾街日報報導，伊朗藉封鎖荷莫茲海峽施壓美國的籌碼正在減弱。

隨著美國海軍與波斯灣產油國更能防範或避開攻擊，通過海峽及替代路線的石油出口回升；伊朗在封鎖線外已裝船原油則可能在10月上旬至中旬耗盡，使重要收入來源中斷。分析人士擔心，德黑蘭可能因此升高軍事行動，以加強談判籌碼。

船舶追蹤機構Huax數據顯示，沙烏地阿拉伯、伊拉克與阿拉伯聯合大公國在內的主要中東產油國，9月迄今原油出口量已升至每日近1,300萬桶，是2月戰事爆發以來最高，戰前則接近1,900萬桶。Kpler估計，截至上周，區域出口流量已恢復至戰前近八成。

相較之下，美國7月恢復海上封鎖以來，伊朗新裝載的原油無法運出荷莫茲海峽。封鎖線外、仍可為伊朗帶來收入的船上原油，已從9月初的2,900萬桶降至約1,500萬桶。Kpler估計，照目前速度，這批多數運往中國的原油將在10月上旬至中旬耗盡。

英國智庫Chatham House中東計畫主任Sanam Vakil指出，伊朗的海峽施壓策略效益遞減，可能促使其挑起更大衝突以脫困。

布蘭特原油和西德州原油周二報價，一度均上漲1.26%，分別至每桶106.61美元和93.77美元。

區域官員也擔心，伊朗革命衛隊將加強攻擊港口、煉油廠與油管。英國海事貿易行動辦公室周日表示，荷莫茲海峽過去72小時沒有確認的攻擊或航運中斷，但威脅仍然嚴峻。

伊朗 荷莫茲海峽

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