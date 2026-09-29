川普稱美伊戰爭將很快獲勝 否認鬆綁制裁解凍資金

美國總統川普今天表示正與調解方協商結束伊朗戰事，美國「很快」就會贏得戰爭，戰後油價將大幅下跌。至於媒體報導他提議鬆綁對伊朗制裁及解凍資金，川普表示全屬「騙局」。

綜合路透社與法新社報導，川普表示美國將「很快」贏得伊朗戰爭。他在橢圓形辦公室說，「事情會發展得相當快」，「我們一定會贏，就我看來，不管用哪種方式，都會是這個結果。」

川普同時表示，美國在贏得這場戰爭後，油價將會大幅下跌。

另一方面，政治媒體Axios引述未具名美國官員說法，在報導中稱川普向伊朗提議鬆綁制裁、解凍資金。川普今天對此斥為「騙局」。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）說，「Axios剛發布一篇報導，稱『川普』向伊朗提議鬆綁制裁及解凍資金。這不是真的。我什麼都沒有給他們！」

Axios在報導中表示，川普願對伊朗「鬆綁制裁並解凍資金，以換取伊朗在核計畫方面採取具體行動」。

川普稱這篇報導是「騙局」，並說該新聞網站應撤回報導。

值此之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）預定今天在紐約與卡達斡旋人員會面。

美國與伊朗官員上星期已在紐約聯合國大會進行場邊會晤，不過伊朗官方通訊社（IRNA）今天報導，伊朗目前並未安排與華府進行更多的直接會談。

川普26日公開拒絕伊朗所提重啟荷莫茲海峽（Hormuz Strait）提議，他翌日向Axios表示，談判未來幾天內將會恢復。

具戰略地位的荷莫茲海峽是美伊衝突核心所在，這條狹窄水道平時承載全球1/5石油與液化天然氣運輸量。

自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，這條航道實際上已遭德黑蘭當局封鎖。

美伊戰事爆發以來，美國汽油及其他產品價格大幅上揚，川普在全國民調的支持度日漸下滑，他所屬的共和黨也擔心在11月期中選舉失去國會多數。