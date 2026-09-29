美伊重啟間接談判！CNN：川普願放寬對伊朗制裁 但有1前提

美國有線電視新聞網（CNN）28日引述一名美國官員透露，美國總統川普願意在最終協議中鬆綁對伊朗制裁、釋出德黑蘭被凍資金，前提是德黑蘭必須在核議題上展現具體進展。

另一方面，路透報導，美伊官員28日分別與斡旋方舉行會談，再度透過外交途徑試圖解決已持續7個月的美伊戰爭，一名知情官員告訴路透，接下來的談判料將以伊朗上周在聯合國大會期間提出的7天停火方案為基礎，再進一步修改內容。

美國官員告訴CNN，美方正透過斡旋方與伊朗進行「正面且具建設性的討論」，但強調，若核議題沒有獲得處理，就不可能達成協議。

這名官員說，伊朗已表明願意在核議題上展現彈性，但雙方仍未就履行承諾的時間達成共識。

川普28日受訪政治新聞網Axios透露，預計本周與伊朗展開更多談判。隔日，川普又在自家平台真實社群發文，駁斥曾向伊朗提出任何讓步，強調「我什麼都沒給他們！」

伊朗外長阿拉奇25日透露，向美方提出7天停火方案，內容要求西亞地區所有國家停止敵對行動7天，其中也包括以色列和黎巴嫩。計畫還要求解凍價值至少120億美元的伊朗資產，同時解除對伊朗石油實施的制裁，並結束美國對伊朗的海上封鎖。直到停火的第7天，伊朗將重新開放荷姆茲海峽。川普26日已表態拒絕。

對此，美國駐聯合國大使沃茲27日受訪CNN表示，川普之所以拒絕7天停火方案，是因為他不認為德黑蘭抱持善意談判，尤其伊朗要求美方「一開始就把所有東西都給他們」，令人無法接受。

沃茲隨後接受NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）又表示，川普對伊朗方案缺乏信心「其實是常識」，他形容德黑蘭最新提案是「相當居心不良的嘗試」，意在提出一套他們明知美方不可能接受的方案。

受訪CNN的美國官員也重申沃茲說法，稱美方對伊朗的承諾抱持懷疑，原因之一是伊朗曾違反美伊7月達成的諒解備忘錄，向商船開火。