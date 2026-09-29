不放棄外交途徑 伊外長：已準備與美打末日之戰

伊朗外長阿拉奇廿七日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）專訪時說，伊朗已準備好與美國打一場「末日之戰」，但仍將嘗試外交途徑，以免錯過任何和平機會。

出席聯大的阿拉奇廿七日在ＮＢＣ節目「會晤新聞界」指稱，伊朗已做好末日之戰的準備。他提到，「我仍在嘗試外交途徑，因為我認為，我們不該錯失任何和平的機會。我們既準備好談判，也準備好迎接任何挑戰；對於任何侵略，我們都立場堅定，即使最終演變為一場末日戰爭」。

美國駐聯合國大使、前白宮國安顧問沃茲則在接受ＮＢＣ專訪時指控，伊朗最新的停火提案，是明知美方無法接受、卻仍拿出來談的假姿態；但美國總統川普會保留一切選項，「確保世人免於淪為伊朗核武的人質」。

伊朗總統裴澤斯基安在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「面對全國」，被問到是否願在紐約和川普會面時答道，他有必要先了解雙方究竟想在什麼方面達成共識，兩國間存在不信任的氣氛，自二月底開戰以來，美國在伊美談判期間多次襲擊伊朗。

面對全國主持人布瑞南提問，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）檢查人員曾被禁止入境伊朗，裴澤斯基安說，伊朗將允許這些聯合國的檢查員入境，「要是他們希望入境檢查，那我們可以在談判時對這項議題達成協議」。

裴澤斯基安並強調，伊朗並未試圖製造核武，「發展核武（在伊朗）是禁忌；從宗教角度來說，他們也不被允許走這條路」。