聽新聞
0:00 / 0:00

不放棄外交途徑 伊外長：已準備與美打末日之戰

聯合報／ 編譯廖振堯、盧思綸季晶晶／綜合報導
伊朗外長阿拉奇說，若有必要，伊方準備好和美國打一場「末日之戰」。圖為廿八日德黑蘭市中心的廣場，展現伊朗最高領袖穆吉塔巴的照片與國造的「祖菲卡」飛彈。歐新社
伊朗外長阿拉奇說，若有必要，伊方準備好和美國打一場「末日之戰」。圖為廿八日德黑蘭市中心的廣場，展現伊朗最高領袖穆吉塔巴的照片與國造的「祖菲卡」飛彈。歐新社

伊朗外長阿拉奇廿七日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）專訪時說，伊朗已準備好與美國打一場「末日之戰」，但仍將嘗試外交途徑，以免錯過任何和平機會。

出席聯大的阿拉奇廿七日在ＮＢＣ節目「會晤新聞界」指稱，伊朗已做好末日之戰的準備。他提到，「我仍在嘗試外交途徑，因為我認為，我們不該錯失任何和平的機會。我們既準備好談判，也準備好迎接任何挑戰；對於任何侵略，我們都立場堅定，即使最終演變為一場末日戰爭」。

美國駐聯合國大使、前白宮國安顧問沃茲則在接受ＮＢＣ專訪時指控，伊朗最新的停火提案，是明知美方無法接受、卻仍拿出來談的假姿態；但美國總統川普會保留一切選項，「確保世人免於淪為伊朗核武的人質」。

伊朗總統裴澤斯基安在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「面對全國」，被問到是否願在紐約和川普會面時答道，他有必要先了解雙方究竟想在什麼方面達成共識，兩國間存在不信任的氣氛，自二月底開戰以來，美國在伊美談判期間多次襲擊伊朗。

面對全國主持人布瑞南提問，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）檢查人員曾被禁止入境伊朗，裴澤斯基安說，伊朗將允許這些聯合國的檢查員入境，「要是他們希望入境檢查，那我們可以在談判時對這項議題達成協議」。

裴澤斯基安並強調，伊朗並未試圖製造核武，「發展核武（在伊朗）是禁忌；從宗教角度來說，他們也不被允許走這條路」。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊朗外長放話 德黑蘭準備打「末日之戰」！但留外交餘地的理由曝光

伊朗總統願被核檢查 川普拒絕

伊朗怪以色列挑釁不想再打仗 放話「停戰由美決定」

川普拒停火提案 嗆伊朗「輸得一塌糊塗」

相關新聞

戰和未定 川普預期美伊本周重啟談判

廿六日拒絕伊朗提出的停火提案後，美國總統川普廿七日聲稱，他預期美伊談判本周將重啟。美國新聞網站Axios廿六日引述知情人士報導，美伊最快可能廿八日重啟間接談判。被問到是否考慮恢復攻擊伊朗，川普說，「我一直在想這個問題」。

不放棄外交途徑 伊外長：已準備與美打末日之戰

伊朗外長阿拉奇廿七日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）專訪時說，伊朗已準備好與美國打一場「末日之戰」，但仍將嘗試外交途徑，以免錯過任何和平機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。