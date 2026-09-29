戰和未定 川普預期美伊本周重啟談判

廿六日拒絕伊朗提出的停火提案後，美國總統川普廿七日聲稱，他預期美伊談判本周將重啟。美國新聞網站Axios廿六日引述知情人士報導，美伊最快可能廿八日重啟間接談判。被問到是否考慮恢復攻擊伊朗，川普說，「我一直在想這個問題」。

一位獲簡報美伊談判的官員廿八日對路透指稱，兩國可望在調解方卡達居間下，於廿八或廿九日舉行間接談判，地點就在紐約聯大場邊，伊方由外長阿拉奇代表。即卡達代表分別和美方代表及阿拉奇會談，預料將聚焦如何修改伊方日前提出的七天停火提案。

但官媒伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）廿八日引述消息人士報導，伊朗代表團此次赴紐約旨在出席聯大，阿拉奇完成原定行程後，廿九日將搭機返國。

川普廿六日接受Axios專訪時說，伊朗「想達成協議，但那不是我想要的協議。大概一年前，也許我們就會同意（伊朗的上述提案），他們這次玩火自焚、錯估形勢了」；伊朗高估自己手中的籌碼。他還宣稱，大量石油通過荷莫茲海峽，上周末達兩千多萬桶，創二月底美伊開打以來新高。

川普廿七日出席「總統盃」高爾夫球賽時又提到軍事選項。他相信，美國很快就能贏得這場戰爭，油價就會大幅回落至開戰前的水準，關鍵是確保伊朗不會擁核。

對於是否可能在十一月美國期中選舉前重燃戰火，川普則說，「這有可能，但我就是不想這麼說」。他強調，美國正在軍、經上取得優勢，伊朗經濟已受重創，通膨率甚至達百分之三一八，正面臨嚴重困境。

另外，美國財政部長貝森特廿七日在福斯新聞節目指稱，未來兩周伊朗可能對中國大陸進行最後一批石油交易，之後就將無油可賣。

貝森特聲稱，大陸持續減少對伊朗的支持，他有信心現在只剩約一五○○多萬桶石油在海上，伊朗無法換到什麼；他相信，伊朗已因此備感壓力，「所以才（開始）想要（與我們）談」。

貝森特說，大陸「尊重」美國總統川普，美中領袖關係引導（全球）一切議題；若美中對口高官談判時陷入僵局，美方就會提醒中方按照川普和大陸國家主席習近平達成的共識，如此一來通常就能推進美中相關討論、由上而下。

貝森特還說，今年是歷史性的一年，全球兩大強國的領袖將空前地在一年內四度會面，每次可達成更多成果。