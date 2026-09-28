供給短缺 美國國防承包商急增飛彈產能仍緩不濟急

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國國防承包商RTX正加緊趕工，以增加戰斧（Tomahawk）與其他飛彈的產量；這些飛彈在美軍對伊朗的軍事行動中供給短缺。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）則是在阿肯色州增加數百名員工，將極度短缺的愛國者（Patriot）攔截飛彈產量提高至3倍。

報導中表示，波音（Boeing）、L3Harris與諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）等國防承包商開始興建新組裝線，以因應電子設備、火箭推進器及武器所需其他零組件需求激增。

國防承包商正投入數十億美元，興建工廠並提高產能，以填補美國幾乎空空如也的高科技飛彈庫存。

但這些行動尚未轉化為實際成果，導致美國及其盟友在對伊朗作戰之際，重要武器庫存耗盡。多數新飛彈將緩不濟急，無法用於未來幾年的任何衝突。

曾任北大西洋公約組織（NATO）最高軍職的荷蘭退役海軍上將鮑爾（Rob Bauer）表示：「國防部長們口袋滿滿，走進商店卻發現貨架空空如也，他們深感挫折。」

洛克希德馬丁、通用動力（General Dynamics）及其他美國大型軍工企業自2021至去年的資本支出占營收比例幾無變化。他們2026年支出預測雖有所提高，但積壓訂單增加的速度卻更快。

美國企業研究所（AEI）高級研究員哈里森（ToddHarrison）指出，1999年至2025年間，飛彈和彈藥採購費用平均占五角大廈每年預算約7.5%。相比之下，飛機占23%，造船占10%。

根據哈里森，2028年至2031年，飛彈和彈藥占比預計將增加近1倍，平均達到14%。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示：「自副部長費恩伯格（Steve Feinberg）履新以來，加強我們的彈藥能力和改革過時的採購流程一直是他的首要任務。」五角大廈謝絕對AEI的研究報告發表評論。

華爾街日報報導，烏克蘭戰爭爆發後，陸軍科學委員會（Army Science Board）針對國防工業提高彈藥產能的能力進行研究，發現美國國防工業基礎已空洞化。

儘管自1980年代就已問世，戰斧（Tomahawk）飛彈仍是美國及其許多盟友首選的長程巡弋飛彈。然而，近年來，五角大廈向土桑（Tucson）廠採購的飛彈訂單急遽減少，以至訂單若再減少，可能導致戰斧生產線關閉。最後還得依靠替舊飛彈改裝新型導航系統的合約，才讓土桑廠得以維持運作。

美國海軍8月下了一筆為期7年、價值230億美元的新戰斧飛彈訂單。即使這份歷經逾1年談判達成的訂單，仍需國會通過完整撥款，才能轉化為最終合約。

RTX發言人表示，該公司將繼續投資，以實現每年生產1000多枚戰斧飛彈的長期目標。據知情人士透露，該公司今年有望生產超過400枚。

華爾街日報曾披露，美軍在對伊朗開戰的2個月內發射了1000多枚戰斧飛彈。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，美軍已消耗約1/3的伊朗戰爭前戰斧飛彈庫存，以及約一半的高端愛國者攔截飛彈。

RTX表示，該公司過去3年已向土桑廠和另外兩家工廠投入約9億美元。

今年五角大廈又給了土桑廠價值數十億美元的新合約，這些零組件與飛彈已在烏克蘭和伊朗服役。

隨著伊朗衝突持續，五角大廈官員並未忽視彈藥生產與戰場消耗之間的差距。海軍負責預算事務的副助理部長雷諾茲（Ben Reynolds）4月時指出：「在我們的軍工產業基礎領域，這絕對是挑戰。」

他提及製造戰斧飛彈的RTX部門時說道：「我們亟需並期待雷神（Raytheon）現在就大力投資，以大幅提高產能。」