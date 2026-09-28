伊朗僅剩1500萬桶石油待交付 貝森特：最後一批料2周內運往大陸

美國持續加大對伊朗的經濟施壓。美國財政部長貝森特27日表示，伊朗目前僅剩約1500萬桶石油有待交付，預計未來2周內將向大陸完成最後一批石油交付，之後伊朗將「沒有任何東西可以拿來交易」。

福斯新聞報導，貝森特27日接受福斯新聞節目《Sunday Morning Futures》訪問時稱，在美國封鎖港口後，目前僅剩約1500萬桶伊朗石油仍待交付。他並稱，剩餘石油運輸量持續減少，顯示美國推動的「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）已使伊朗在經濟上陷入孤立。

貝森特表示，「他們可能在未來2周內就沒有任何東西可以拿來交易。他們將完成最後一批對中國的石油交付，之後就什麼都沒有了。」

貝森特並稱，他相信伊朗正「感受到壓力」，因此重新展現達成協議的意願。美國總統川普26日拒絕伊朗最新提出的方案，並於27日接受美國新聞網站Axios電話訪問。

川普說，他預計本周將與伊朗進行更多談判，「他們希望達成協議，但不是我想要的協議。那是我們可能一年前會同意的內容。他們把手上的牌打過頭了。」

伊朗此前提出重新開放荷莫茲海峽，這條水道是全球石油運輸的重要航道。不過，貝森特指出，荷莫茲海峽實際上已經開放，目前每天約有1500萬至2200萬桶石油通過，衝突前約為每日2000萬桶。

貝森特提到，「經濟放逐行動」的目的，是確保伊朗未來若與美國達成協議，將遵守協議內容。他稱，伊朗目前已與全球經濟隔絕，成為「被排斥的國家」，美方要確保伊朗下一次達成協議後能夠履行承諾。