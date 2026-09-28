聽新聞
0:00 / 0:00
美伊最快今重啟談判！川普仍留後手：不排除期中選舉前再攻伊朗
美國總統川普27日受訪表示，美伊預計本周展開更多談判，區域消息人士證實最快28日啟動新一輪間接對話。不過，川普仍釋出軍事選項的訊號，稱「一直在考慮」恢復對伊朗的軍事攻擊，不排除在11月期中選舉前再次出手。
川普27日接受政治新聞網Axios電話訪問表示：「我預期本周與伊朗進行更多談判。他們想達成協議，但內容不是我想要的協議。那些條件放在一年前，我們或許還能接受，現在他們已經錯估情勢。」
不過，目前雙方在關鍵議題上仍有差距，能否縮小分歧仍是未知數。伊朗希望聚焦荷莫茲海峽及美國海上封鎖問題，川普政府則要求德黑蘭在核問題上讓步。
福斯新聞報導，川普同日出席PGA巡迴賽總統盃（Presidents Cup）再強調軍事選項。他表示，相信美國很快能贏得對伊朗的戰爭，一旦戰爭結束，油價將大幅回落至戰前水準，而整場戰爭的關鍵是確保伊朗不會擁有核武。
問及美國目前是靠軍事還是經濟手段取得優勢時，川普表示兩者皆是，並稱：「我認為我們會用兩種方式獲勝。事實上，從軍事角度來看，我們已經贏了，但這並不代表我們已經停止。」
至於是否可能在11月期中選舉前再次對伊朗發動軍事攻擊，川普也未排除可能性。他說：「我不想這麼說。我的意思是，這是有可能的，但我就是不想這麼說。」
川普同時宣稱，美國正在軍事與經濟兩條戰線上取得優勢，伊朗經濟已遭受重創。他稱，伊朗通膨率已接近300%，甚至聽聞最新數字達318%，並形容伊朗「貨幣完了、經濟完了、軍隊也完了」，正面臨嚴重困境。
另一方面，川普表示，美軍目前正協助大量石油經由荷莫茲海峽運出。他聲稱，上周末通過海峽的石油量創下戰爭爆發以來最高紀錄，超過2000萬桶；一名美國國防官員則表示，光是25日晚間就有2200萬桶石油經由海峽出口。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。