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美伊最快今重啟談判！川普仍留後手：不排除期中選舉前再攻伊朗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普27日出席位於伊利諾州的PGA巡迴賽總統盃。美聯社
美國總統川普27日出席位於伊利諾州的PGA巡迴賽總統盃。美聯社

美國總統川普27日受訪表示，美伊預計本周展開更多談判，區域消息人士證實最快28日啟動新一輪間接對話。不過，川普仍釋出軍事選項的訊號，稱「一直在考慮」恢復對伊朗的軍事攻擊，不排除在11月期中選舉前再次出手。

川普27日接受政治新聞網Axios電話訪問表示：「我預期本周與伊朗進行更多談判。他們想達成協議，但內容不是我想要的協議。那些條件放在一年前，我們或許還能接受，現在他們已經錯估情勢。」

不過，目前雙方在關鍵議題上仍有差距，能否縮小分歧仍是未知數。伊朗希望聚焦荷莫茲海峽及美國海上封鎖問題，川普政府則要求德黑蘭在核問題上讓步。

福斯新聞報導，川普同日出席PGA巡迴賽總統盃（Presidents Cup）再強調軍事選項。他表示，相信美國很快能贏得對伊朗的戰爭，一旦戰爭結束，油價將大幅回落至戰前水準，而整場戰爭的關鍵是確保伊朗不會擁有核武。

問及美國目前是靠軍事還是經濟手段取得優勢時，川普表示兩者皆是，並稱：「我認為我們會用兩種方式獲勝。事實上，從軍事角度來看，我們已經贏了，但這並不代表我們已經停止。」

至於是否可能在11月期中選舉前再次對伊朗發動軍事攻擊，川普也未排除可能性。他說：「我不想這麼說。我的意思是，這是有可能的，但我就是不想這麼說。」

川普同時宣稱，美國正在軍事與經濟兩條戰線上取得優勢，伊朗經濟已遭受重創。他稱，伊朗通膨率已接近300%，甚至聽聞最新數字達318%，並形容伊朗「貨幣完了、經濟完了、軍隊也完了」，正面臨嚴重困境。

另一方面，川普表示，美軍目前正協助大量石油經由荷莫茲海峽運出。他聲稱，上周末通過海峽的石油量創下戰爭爆發以來最高紀錄，超過2000萬桶；一名美國國防官員則表示，光是25日晚間就有2200萬桶石油經由海峽出口。

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