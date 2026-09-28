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伊朗外長放話 德黑蘭準備打「末日之戰」！但留外交餘地的理由曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗外長阿拉奇表示，伊朗已準備好打「末日之戰」，但仍會嘗試外交途徑，以免錯過和平機會。法新社
伊朗外長阿拉奇表示，伊朗已準備好打「末日之戰」，但仍會嘗試外交途徑，以免錯過和平機會。法新社

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）周日（27日）在聯合國大會後、上美國國家廣播公司（NBC）節目《會晤新聞界》（Meet the Press）時說，伊朗已準備好與美國打一場「末日之戰」，但仍會嘗試外交途徑，以免錯過任何和平機會。

阿拉奇說：「如果問我們，我們沒有理由重回外交，但我仍在嘗試外交，因為我認為不該錯過任何和平機會。」

他強調，伊朗既願意談判，也願意面對任何挑戰，「即使衝突演變成末日戰爭，也會堅定抵抗侵略」。

伊朗革命衛隊同日聲稱，在荷莫茲海峽扣押一艘美軍水下無人載具（UUV）。塔斯尼姆通訊社在Telegram引述革命衛隊，指其為Remus 600型，已交由專家提取資料。美軍未立即回應置評請求。

伊朗先前曾提議有條件開放荷莫茲海峽、恢復與美國核談判的方案，已遭川普拒絕。但阿拉奇表示，斡旋方尚未向德黑蘭轉達美方的正式回覆。他指稱，只有談判才能打破僵局；至於重開荷莫茲海峽，伊朗仍堅持美方須先滿足其條件。

美國駐聯合國大使沃茲（Michael Waltz）則在NBC另一場訪問中批評，伊朗最新提議是「明知美方無法接受卻仍拿出來談的假姿態」。他說川普會保留所有選項，「確保世界免於被伊朗以核武挾持」。

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