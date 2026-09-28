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川普拒停火提案 嗆伊朗「輸得一塌糊塗」

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
美國總統川普（左二）廿六日嗆伊朗「輸得一塌糊塗」。圖為他當天在華府近郊的安德魯聯合基地準備搭空軍一號。法新社
美國總統川普（左二）廿六日嗆伊朗「輸得一塌糊塗」。圖為他當天在華府近郊的安德魯聯合基地準備搭空軍一號。法新社

美國總統川普廿六日拒絕伊朗提出的停火提案，還嗆伊朗「想立刻開放荷莫茲海峽，是因為他們輸得一塌糊塗；他們想和我們談條件，我也樂於談判」。伊朗總統裴澤斯基安則對美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）指稱，若該提案獲採納，荷莫茲海峽最快可在一周內恢復航運。

川普廿六日在白宮外答覆媒體提問時又一次宣稱，美方完全控制荷莫茲海峽，大量石油正從該海峽運出。據上述提案，伊美停火第七天時，伊朗將重新開放該海峽。

美國財長貝森特廿七日在社媒Ｘ發文表示，在他指示下，已派特使前往多個國家接觸，請這些國家跟進採取對抗伊朗政權的行為，且這些作為正產生效果。

華爾街日報上周報導，美國財政部助理部長柏克為此在兩周之內巡訪中東與歐洲，執行貝森特八月廿四日宣布的「經濟孤立行動」；且美國財政部已和全球五十多國展開相關協商。

貝森特寫道，土耳其及阿曼已禁止伊朗「馬漢航空」航班入境；阿拉伯聯合大公國更已禁止所有伊朗航空公司的航班入境；阿聯央行廿三日也宣布，禁止伊朗國有銀行「國家銀行」的阿聯分行和伊朗進行交易。

伊朗外長阿拉奇廿六日則在社媒發文表明，「我們的條件很明確，任何重開荷莫茲海峽的行動，都取決於這些條件是否得到滿足；我們絕不退讓；唯有透過談判達成解決方案，才能讓伊美走出這個僵局」。他聲稱，這些條件與伊美六月簽署的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）內容相同，包括美國解除對伊朗的海上封鎖、解凍伊朗海外資產、解除對伊朗出口石油的制裁，和以色列與黎巴嫩真主黨等中東各戰線的全面停火。

阿拉奇寫道，川普雖已公開表態拒絕停火提案，但在美伊居間的調解方，仍未正式向伊方轉達美方拒絕該提案的訊息；「我們正等待調解人向我們傳達（美方的）最終立場，屆時將據此做出決定」。

除了主和派，伊朗的主戰派廿七日也有動作。伊朗官媒同日報導，伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）捕獲一艘正在荷莫茲海峽刺探伊朗情資的美國海軍ＲＥＭＵＳ六百水下無人載具。伊朗武裝部隊發言人阿克拉米尼亞也揚言，一旦伊美重燃戰火，伊方完全準備好令美方受更大的傷害。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 美伊

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