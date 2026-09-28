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川普拒絕伊朗停火方案 美伊談判前景籠罩陰霾

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美國總統川普26日拒絕伊朗提出的七天停火方案後，伊朗方面27日堅稱，唯有外交談判才能解決衝突。（歐新社）
美國總統川普26日拒絕伊朗提出的七天停火方案後，伊朗方面27日堅稱，唯有外交談判才能解決衝突。（歐新社）

美國總統川普26日拒絕伊朗提出的七天停火方案後，伊朗方面27日堅稱，唯有外交談判才能解決與美國、以色列及伊朗之間衝突，並強調伊朗不會鬆綁條件，只有美國接受，德黑蘭才會重新開放荷莫茲海峽

同時，葉門叛軍青年運動組織26日持續攻擊沙烏地阿拉伯，預示中東情勢本周可能仍不平靜。

川普26日向記者表示，「他們（伊朗）提出一項提案，但我拒絕了」，「他們想立刻開放一項（荷莫茲）海峽的協議，因為他們輸得一塌糊塗」，美國海軍對伊朗的封鎖，正加重伊朗的經濟壓力。伊朗上周在紐約聯合國大會期間，根據美伊6月的瞭解備忘錄（MOU）提出一項提案，重新開放荷莫茲海峽並恢復核談判，換取美國解除海上封鎖，並透過卡達斡旋人士轉交美方。

伊朗外交部長阿拉奇27日透過國營媒體表示，伊朗知曉川普拒絕該國的停火提案，但還沒從調停人收到美方的正式回應，基於川普的說法會一變再變，正等待美方的回應。

阿拉奇也在社群媒體發文表示：「我們的條件很明確，任何重新開放荷莫茲海峽的行動，都取決於這些條件是否獲得滿足。」他強調：「唯有透過談判達成解決方案，才能讓雙方走出這個僵局。」

伊朗半官方的法斯通訊社也報導，伊朗軍隊過去兩夜打擊了19艘企圖使用未經授權航線、穿越荷莫茲海峽的船舶。青年運動組織26日則攻擊沙國首都利雅德，成為這個伊朗支持的武裝團體加強攻擊美國在中東盟友的最新跡象。沙國支持的葉門聯軍攔截了兩架無人機，以及一枚彈道飛彈。

華爾街日報先前報導，川普懷疑伊朗能否滿足他的要求，並認為可能會在11月國會期中選舉後，恢復轟炸伊朗。

川普上周拒絕回答是否會在選後恢復轟炸伊朗的問題。

伊朗 美國 荷莫茲海峽

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