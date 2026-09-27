美施壓各國孤立伊朗…財長貝森特稱措施已見成效 但大陸拒絕讓步

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，他已派遣特使前往多地，要求各國對伊朗施加經濟壓力，並稱針對伊朗航空公司及銀行的新限制已見成效。

法新社報導，貝森特在社群平台X發文稱，「在我的指示下，團隊已被派往世界各地，與各國接觸，要求採取對抗伊朗政權的行動。這些努力正產生效果。」

貝森特指出，土耳其和阿曼已禁止伊朗私人航空公司馬漢航空（Mahan Air）的航班入境；阿拉伯聯合大公國則已禁止所有伊朗航空公司的航班。

阿聯商業中心杜拜（Dubai）是伊朗航空公司的主要目的地之一，每天有多個航班往返，當地也有龐大的伊朗社群，且與伊朗維持密切的商業往來。

貝森特也強調新的銀行限制措施。阿聯中央銀行23日禁止伊朗國家銀行（Bank Melli）在阿聯的分行與伊朗進行交易，並指控這些分行違反洗錢、反恐及防止武器擴散等法律。

土耳其上週撤銷伊朗國民銀行（Bank Mellat）的營業執照。多年以來，半民營的國民銀行一直受到西方制裁。

貝森特轉貼的「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）報導指出，美國財政部主管恐怖主義融資與金融犯罪的助理部長柏克（Jonathan Burke）在2週內走訪中東與歐洲，推動上述計畫，並對德黑蘭施加所謂的「經濟諾曼地登陸日」（economic D-Day）。

華爾街日報報導，美國財政部已與逾50國展開磋商。

貝森特21日表示，「所有伊朗航空公司都將在全球停飛」。

儘管如此，目前規模較小的伊朗航空公司仍持續經營國際航線，尤其是飛往中國的航線；中國拒絕因美國施壓而讓步。