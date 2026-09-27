沙國警告中東航道受阻 威脅全球能源安全

沙烏地阿拉伯今天警告聯合國成員國，試圖封鎖中東水道的行動將威脅全球能源安全，並要求國際社會採取更多行動，捍衛航行自由。

法新社報導，自美國與以色列2月底對伊朗發動戰爭以來，德黑蘭持續干擾通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運。與此同時，在葉門的盟友青年運動（Houthi）隨後也在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）採取同樣行動。這兩條水道都是石油與天然氣出口的重要航線。

沙烏地阿拉伯外交大臣費瑟（Faisal bin Farhan）在聯合國大會表示：「在面對所有威脅國際和平與安全的行為時，國際社會未能履行應盡的責任。」

他說：「沙國強調，確保所有國際水道的航行自由受到保障至關重要，尤其是荷莫茲海峽、曼德海峽、紅海及亞丁灣。」

費瑟進一步要求，「讓荷莫茲海峽恢復至2月28日以前的狀況，不得收取任何費用或稅款」。

他說：「沙國反對任何一方將這些重要水道當作施壓、威脅或損害各國利益的工具，這也符合國際法及聯合國相關決議。」