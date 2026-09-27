川普拒絕7天停火方案 伊朗最新回應：僅1情況能重開荷莫茲海峽

路透報導，美國總統川普26日拒絕伊朗提出的7天停火方案後，伊朗方面27日堅稱，外交談判是解決與美國、以色列及伊朗衝突的唯一途徑，並強調唯有美方接受伊朗開出的條件，德黑蘭才會重新開放荷莫茲海峽。

伊朗外交部長阿拉奇在社群媒體發文表示：「我們的條件很明確，任何重新開放荷莫茲海峽的行動，都取決於這些條件是否獲得滿足。」他強調：「唯有透過談判達成解決方案，才能讓雙方走出這個僵局。」

阿拉奇稱，儘管川普已公開表態，協調美伊談判的斡旋人士，目前仍未正式向伊朗轉達美方拒絕方案的消息。他說：「我們正在等待斡旋人士向我們傳達最終立場，之後將據此作出決定。」

伊朗上周在紐約聯合國大會期間提案將重新開放荷莫茲海峽並恢復核談判，換取美國解除海上封鎖；伊方並表示已透過卡達斡旋人士轉交美方。

川普26日表態拒絕這項方案，並稱伊朗急於就荷莫茲海峽達成協議，是因為戰況對德黑蘭極為不利。他在白宮告訴記者：「他們想達成協議，立刻開放荷莫茲海峽，因為他們輸得太慘了。」