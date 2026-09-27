川普拒伊朗和平方案 德黑蘭堅持外交談判

伊朗今天堅稱，只有透過外交手段才能解決與美國及以色列的衝突。此前，美國總統川普表示，他拒絕伊朗提出的重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並結束戰事的方案。

路透社報導，伊朗外交部長長阿拉奇（Abbas Araqchi）在社群媒體發文表示：「我們的條件很明確，任何重新開放荷莫茲海峽的行動，都取決於這些條件是否得到滿足。只有透過談判達成解決方案，才能讓他們擺脫這場僵局。」

伊朗本週稍早在紐約舉行的聯合國大會期間提出和平方案，並表示已透過卡達斡旋人員轉交美方。川普昨天表示，他已拒絕這項方案，並認為伊朗是因為陷入絕境，才急於就這條重要水道達成協議。

川普在白宮向記者表示：「他們想立即達成協議、重新開放荷莫茲海峽，因為他們輸得非常慘。」

根據阿拉奇，儘管川普公開發表上述言論，但協助美伊談判的斡旋方尚未正式轉達美方拒絕這項方案的訊息。

阿拉奇發文表示：「我們正等待斡旋方向我們轉達最終立場，屆時我們將據此做決定。」

美國已對伊朗實施經濟封鎖，向德黑蘭當局施壓，要求伊朗停止攻擊荷莫茲海峽的船隻。儘管川普一再聲稱美國控制這條水道，但伊朗的攻擊已使通過當地的航運量大幅減少。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）最先報導川普拒絕伊朗提案的消息，並引述未具名的美國官員說法。

報導指出，川普私下對伊朗是否會滿足他的要求持懷疑態度，並告訴幕僚，他認為美國國會11月期中選舉後，很可能再次展開轟炸行動。