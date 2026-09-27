川普拒絕德黑蘭提案 外界預期選舉後恢復轟炸

路透報導，伊朗資深官員25日表示，即使美國接受重開荷莫茲海峽的提案，德黑蘭也不會在核計畫上讓步，伊朗不會放棄濃縮鈾權利，也拒絕依美方要求將高濃縮鈾運往海外。川普26日說已拒絕伊朗提案，WSJ報導，華府預期在11月期中選舉後恢復轟炸伊朗。

伊朗提案將重新開放荷莫茲海峽並恢復核談判，換取美國解除正嚴重打擊伊朗經濟的海上封鎖。但美方官員表示，川普私下懷疑伊朗是否會滿足他的要求，並告訴幕僚，他認為很可能重新展開轟炸。目前仍無法確定川普考慮的打擊規模。

美方官員表示，川普不願恢復大規模作戰，部分原因是美國希望把日益減少的彈藥保留給其他突發狀況。但他過去也曾宣布發動大規模攻擊，以打破美伊談判僵局，有時確實付諸行動，卻總會從最強硬的威脅退讓，包括揚言摧毀整個伊朗文明。

川普目前的立場顯示，這場衝突雖仍處於戰爭與和平之間的過渡階段，但很可能重新走向敵對行動。不過，他在尋求外交、下令空襲及加強對伊朗制裁之間反覆擺盪。官員表示，隨著戰爭未來幾周持續下去，他目前的看法仍可能改變，也可能受到期中選舉結果影響。

卡達及其他區域調停方一直利用聯合國大會期間，重新推動美伊談判。知情人士表示，伊朗20日在卡達舉行的一場會議中提出暫停戰鬥七天。一名美國官員表示，美伊目前仍透過調停方談判，包括核問題；但由美國主導、確保油輪在伊朗威脅下仍能航行通過荷莫茲海峽的行動，已降低達成協議的迫切性。

知情官員表示，美國已告訴伊朗及調停方，川普無意解除海上禁運。美方認為，經濟壓力最終將迫使伊朗簽署一項對華府及波斯灣阿拉伯國家有利的協議。