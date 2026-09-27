傳川普擬期中大選後恢復炸伊朗！官員：總統已拒絕停火方案

聯合報／ 編譯周辰陽江昱蓁／綜合報導
美國總統川普稱要在期中選舉後轟炸伊朗。9月25日伊朗德黑蘭舉行「為伊朗犧牲」的摩托車遊行。廣告牌上有火焚美軍艦的畫面，稱「撒旦大軍將被淹沒在波斯灣」。美聯社
美國總統川普稱要在期中選舉後轟炸伊朗。9月25日伊朗德黑蘭舉行「為伊朗犧牲」的摩托車遊行。廣告牌上有火焚美軍艦的畫面，稱「撒旦大軍將被淹沒在波斯灣」。美聯社

華爾街日報廿五日獨家報導，美國官員表示，美國總統川普已拒絕伊朗提出的七天停火方案，並告訴幕僚，預期在十一月期中選舉後恢復轟炸伊朗。另，美國財政部長貝森特警告，美國制裁已打亂伊朗高達百分之九十的航班，他很想知道出席紐約聯合國大會的伊朗代表團要如何回家。

伊朗提案將重新開放荷莫茲海峽並恢復核談判，換取美國解除正嚴重打擊伊朗經濟的海上封鎖。但美方官員表示，川普私下懷疑伊朗是否會滿足他的要求，並告訴幕僚，他認為很可能重新展開轟炸。目前仍然無法確定川普考慮的打擊規模。

美方官員表示，川普不願恢復大規模作戰，部分原因是美國希望把日益減少的彈藥保留給其他突發狀況。但他過去也曾宣布發動大規模攻擊，以打破美伊談判僵局，有時確實付諸行動，卻總會從最強硬的威脅退讓，包括揚言摧毀整個伊朗文明。

卡達及其他區域調停方一直利用聯合國大會期間，重新推動美伊談判。知情人士表示，伊朗廿日在卡達舉行的一場會議中提出暫停戰鬥七天。一名美國官員表示，美伊目前仍透過調停方談判，包括核問題；但由美國主導、確保油輪在伊朗威脅下仍能航行通過荷莫茲海峽的行動，已降低達成協議的迫切性。

美無意解除海上禁運

知情官員表示，美國已告訴伊朗及調停方，川普無意解除海上禁運。美方認為，經濟壓力最終將迫使伊朗簽署一項對華府及波斯灣阿拉伯國家有利的協議。

另，由於美國宣布對伊朗航空業實施全面封鎖的新制裁於九月廿三日生效，美國財政部長貝森特說，美國制裁已打亂伊朗高達百分之九十的航班，還說他很想知道出席紐約聯合國大會的伊朗代表團如何回家。

貝森特指出，伊拉克、阿聯等多國一同執行美國禁令，「我們正在以前所未見的力道擠壓伊朗」，伊朗超過百分之八十甚至百分之九十的對外航班已停飛。他還警告，美國將制裁支持伊朗的金融機構以及企業。

伊拉克盼豁免航空制裁

伊拉克政府二十六日表示，正與美國談判並尋求豁免。法新社報導，由於伊拉克所有機場本周執行美國禁令，造成聖城納加夫機場出現大混亂。納加夫是伊朗飛往伊拉克的主要目的地。

伊拉克總理新聞辦公室表示，「伊拉克政府正與美方談判，希望部分伊拉克機場能獲得豁免，基於人道主義恢復航班，包括醫療、教育、宗教訪問以及符合平民利益的需求」。

伊朗 美國 川普 大選 貝森特 荷莫茲海峽 期中選舉

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