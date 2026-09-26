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也是養、套、殺？伊朗總統公開訴苦 在中國資金受阻無法匯出來

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
伊朗總統裴澤斯基安。歐新社
伊朗總統裴澤斯基安。歐新社

伊朗總統裴澤斯基安近期在福斯新聞獨家播出的專訪中說，伊朗在中國大陸的資金受阻，無法把向中國出口商品的款項匯出來。

在被主持人問到北京當局是否在這場戰爭資助伊朗時，裴澤斯基安說：「我們面臨的其中一個問題是，我們的錢受阻擋，無法把屬於自己的錢，從這個我們供貨給對方的國家匯出來，更遑論用這筆資金去支付給其他地方的任何人。」

據紐時分析，川普第二個任期以來，美國已將1,000多個實體列入制裁名單，包括中國的航運公司和煉油廠。不過，伊朗石油仍不斷流向中國。追蹤機構Kpler數據顯示，2026年迄今為止，中國平均每天從伊朗接收約120萬桶石油，僅略低於去年同期。

中國三大國有控股石油巨頭與西方銀行有廣泛的聯繫，一直避免購買伊朗原油。但被稱為「茶壺」的中國民營地方煉油廠卻以極大的折扣購買伊朗石油，並將其加工成汽油和柴油供國內市場使用。

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