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美祭伊朗航空禁令 財長：伊朗聯大代表團怎麼回家？
美國宣布對伊朗航空業實施全面封鎖的新制裁於9月23日生效，美國財政部長貝森特說，美國制裁已打亂伊朗高達90%的航班，還說他很想知道出席紐約聯合國大會的伊朗代表團如何回家。
貝森特說，伊拉克、阿聯等多國一同執行美國禁令，「我們正以前所未見的力道擠壓伊朗」，伊朗超過80%至90%的對外航班已停飛。他還警告，美國將制裁支持伊朗的金融機構與企業。
伊拉克政府26日表示，正與美國談判並尋求豁免。法新社報導，由於伊拉克所有機場本周執行美國禁令，造成聖城納加夫機場出現大混亂。納加夫是伊朗飛往伊拉克的主要目的地。
伊拉克總理新聞辦公室說，「伊拉克政府正與美方談判，希望部分伊拉克機場能獲得豁免，基於人道主義恢復航班，包括醫療、教育、宗教訪問以及符合平民利益的需求」。
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