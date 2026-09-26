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影／當空氣？以色列外交官拿星鏈送伊朗 遭「轉頭無視」畫面全流出

香港01／ 撰文／藺思含
以色列常駐聯合國代表丹農在本周舉行的聯合國大會期間，試圖將一個星鏈（Starlink）終端交給在會場的伊朗代表。圖／ 截自X@dannydanon
以色列常駐聯合國代表丹農在本周舉行的聯合國大會期間，試圖將一個星鏈（Starlink）終端交給在會場的伊朗代表。圖／ 截自X@dannydanon

以色列常駐聯合國代表丹農（Danny Danon）在本周舉行的聯合國大會期間，試圖將一個星鏈（Starlink）終端交給在會場的伊朗代表，惟全程遭對方無視。

丹農25日在社交平台X上發布影片，可見他在紐約聯合國大會會場內，手持一個白色裝置，走向伊朗代表，表示：「我覺得應該把這個Starlink給你」。他稱，「這應該對你們很有幫助，在你們對伊朗人民做的事情之後，讓他們獲得自由。」

伊朗代表期間將頭轉向另一邊。

丹農則續稱：「你想拿走並把它帶回德黑蘭嗎？」伊朗代表依然一言不發，無視站在眼前的丹農。

伊朗政府於2026年1月因國內大規模抗議而實施長達數月的全國性網絡封鎖，直至5月下旬才正式解除。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在前一天的聯合國大會演講中也使用了Starlink設備。

丹農在社交平台X上配文：「伊朗代表不想要Starlink :(」，最後附有表示不高興的表情符號，充滿諷刺意味。

延伸閱讀：

80國聯合聲明譴責伊朗青年運動襲擊行為 斥威脅貿易能源安全

影／內唐亞胡聯合國大會演說 現場最少數十代表離場抗議

文章授權轉載自《香港01》

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