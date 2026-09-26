美祭伊朗航空公司禁令…伊拉克機場陷混亂 急談判喊話「人道豁免」

美國宣布對伊朗航空公司的禁令後，伊拉克政府今天表示，目前正與美國進行談判，以尋求豁免。美國對伊朗的航空公司禁令已影響病患、學生和朝聖者的旅行。

法新社報導，伊拉克所有機場本周開始執行美國禁令，造成聖城納加夫（Najaf）機場出現重大混亂。納加夫是伊朗飛往伊拉克班機的主要目的地。

伊拉克總理新聞辦公室表示：「伊拉克政府正在與美方進行直接談判，希望部分伊拉克機場能獲得豁免。」

總理新聞辦公室還說，獲得豁免將能「基於人道主義恢復航班，包括醫療、教育、宗教訪問以及符合平民利益的需求」。

伊朗的航空公司主要載送伊拉克什葉派朝聖者前往伊朗聖城，或載送伊朗人造訪伊拉克的聖地。這些航班也服務在伊朗留學的伊拉克學生，以及前往當地尋求醫療處置的病患。

多名伊拉克人告訴法新社，美國禁令實施使他們急於尋找替代方案，有人擔心會失去在伊朗接受治療的管道，另有一些人因滯留伊朗而別無選擇，只能踏上耗時超過12小時的陸路返家旅程。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，伊朗的航空公司將於23日被「關閉」後，伊拉克與包括阿拉伯聯合大公國在內的多個國家一同執行美國禁令。

伊拉克與鄰國伊朗皆為什葉派占多數的國家，基於宗教關係以及政治和經濟利益，兩國長期以來關係密切。

今年2月底中東戰爭爆發後，伊拉克各航空公司已停止飛往伊朗。