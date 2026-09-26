快訊

亞運棒球Live／拚晉級金牌戰中華隊打線出爐 徐翔聖先發抗日

再連凍！中油宣布下周油價凍漲 累計擴大吸收規模達240億元

亞運桌球／林昀儒拍落香港新星保底銅牌 生涯首面亞運男單獎牌入袋

聽新聞
0:00 / 0:00

拒絕伊朗7天停火方案 川普發文稱荷莫茲海峽為「川普海峽」

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普在社群平台發布1張圖片，並將荷莫茲海峽標示為「川普海峽」。圖／ 截自Truth Social@realDonaldTrump
美國總統川普在社群平台發布1張圖片，並將荷莫茲海峽標示為「川普海峽」。圖／ 截自Truth Social@realDonaldTrump

美國總統川普在社群平台發布1張圖片，並將荷莫茲海峽標示為「川普海峽」（Trump Strait）。伊朗稍早提出方案，稱若美國滿足特定條件，伊朗可在7天內重啟這條重要水道。

川普今天清晨在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布1張荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）地圖，並將海峽標示為「川普海峽」。這是伊朗提出新方案後，川普首度表達相關看法。伊朗還暗示，這項方案可能有助川普在期中選舉前爭取支持。

白宮25日表示，美國官員正透過調解方與伊朗進行「正面且具建設性」的對話。本周稍早，伊朗也曾與美國進行數小時的間接會談。

與此同時，伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）參加聯合國大會後已離開紐約，返回德黑蘭；聯大期間，伊朗也曾與美國舉行間接會談。沙烏地阿拉伯則表示，已攔截1枚由葉門「青年運動」（Houthi）發射的飛彈。

沙烏地阿拉伯軍方發言人馬基（Turki al-Malki）今天凌晨表示，沙烏地已攔截並摧毀1枚由青年運動發射的彈道飛彈。他指出，這枚飛彈朝沙國西南部城市海米斯穆謝特（Khamis Mushait）發射。

代表阿拉伯灣國家的區域組織「波斯灣合作理事會」（Gulf Cooperation Council）譴責最新一波青年運動攻擊，稱這是「嚴重升級，也是對區域安全的威脅」，並呼籲國際社會作出回應。

荷莫茲海峽 海峽 川普 伊朗 美國 沙烏地阿拉伯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

無人機飛彈突襲沙國首都聯軍急攔截 青年運動嗆「只算演練」

美伊戰火恐再起！WSJ：川普拒7天停火 擬期中選舉後恢復轟炸

伊朗怪以色列挑釁不想再打仗 放話「停戰由美決定」

重燃希望！7月來首次 美伊重啟會談

相關新聞

美祭伊朗航空公司禁令…伊拉克機場陷混亂 急談判喊話「人道豁免」

美國宣布對伊朗航空公司的禁令後，伊拉克政府今天表示，目前正與美國進行談判，以尋求豁免。美國對伊朗的航空公司禁令已影響病患...

拒絕伊朗7天停火方案 川普發文稱荷莫茲海峽為「川普海峽」

美國總統川普在社群平台發布1張圖片，並將荷莫茲海峽標示為「川普海峽」（Trump Strait）。伊朗稍早提出方案，稱若...

無人機飛彈突襲沙國首都聯軍急攔截 青年運動嗆「只算演練」

沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天表示，已攔截葉門武裝組織青年運動多架無人機與多枚彈道飛彈。儘管國際社會譴責聲浪不斷，獲伊朗支持...

伊朗怪以色列挑釁不想再打仗 放話「停戰由美決定」

伊朗提出新方案，宣稱只要美國滿足若干條件，便可在7天內重開荷莫茲海峽，並恢復終結戰事的談判。伊朗總統裴澤斯基安在24日播出的「福斯新聞」專訪中表示，伊朗不想繼續作戰，是否結束戰爭取決美國的選擇。

美伊戰火恐再起！WSJ：川普拒7天停火 擬期中選舉後恢復轟炸

華爾街日報25日獨家報導，美國官員表示，美國總統川普已拒絕伊朗提出的7天停火方案，並告訴幕僚，預期在11月期中選舉後恢復轟炸伊朗。

川普與習討論伊朗戰爭 稱重啟荷莫茲會有很好成果

美國總統川普今天證實，與來訪的中國國家主席習近平討論過伊朗戰爭，在被問及荷莫茲海峽重新開放是否取得進展時，川普表示，「我...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。