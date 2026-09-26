拒絕伊朗7天停火方案 川普發文稱荷莫茲海峽為「川普海峽」

美國總統川普在社群平台發布1張圖片，並將荷莫茲海峽標示為「川普海峽」（Trump Strait）。伊朗稍早提出方案，稱若美國滿足特定條件，伊朗可在7天內重啟這條重要水道。

川普今天清晨在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布1張荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）地圖，並將海峽標示為「川普海峽」。這是伊朗提出新方案後，川普首度表達相關看法。伊朗還暗示，這項方案可能有助川普在期中選舉前爭取支持。

白宮25日表示，美國官員正透過調解方與伊朗進行「正面且具建設性」的對話。本周稍早，伊朗也曾與美國進行數小時的間接會談。

與此同時，伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）參加聯合國大會後已離開紐約，返回德黑蘭；聯大期間，伊朗也曾與美國舉行間接會談。沙烏地阿拉伯則表示，已攔截1枚由葉門「青年運動」（Houthi）發射的飛彈。

沙烏地阿拉伯軍方發言人馬基（Turki al-Malki）今天凌晨表示，沙烏地已攔截並摧毀1枚由青年運動發射的彈道飛彈。他指出，這枚飛彈朝沙國西南部城市海米斯穆謝特（Khamis Mushait）發射。

代表阿拉伯灣國家的區域組織「波斯灣合作理事會」（Gulf Cooperation Council）譴責最新一波青年運動攻擊，稱這是「嚴重升級，也是對區域安全的威脅」，並呼籲國際社會作出回應。