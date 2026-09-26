無人機飛彈突襲沙國首都聯軍急攔截 青年運動嗆「只算演練」

沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天表示，已攔截葉門武裝組織青年運動多架無人機與多枚彈道飛彈。儘管國際社會譴責聲浪不斷，獲伊朗支持的青年運動仍針對利雅德等目標發動新攻擊。

法新社報導，聯合國安全理事會稍早譴責青年運動（Houthis，又譯胡塞組織）對沙烏地阿拉伯日益加劇的襲擊，並指出這些攻擊已造成「包括婦女與兒童在內的平民」受傷。

青年運動對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，攻擊其油輪，並控制葉門紅海沿岸對石油出口至關重要的大片地區，導致能源價格攀漲，同時還向沙烏地阿拉伯發射飛彈。

沙烏地領導的聯軍發言人今天表示，其防空系統「攔截並摧毀恐怖組織青年運動民兵朝利雅德地區發射的2架無人機」。

發言人指出，沙烏地防空系統還攔截並摧毀青年運動發射的2枚彈道飛彈，這2枚飛彈瞄準沙國西南部一座空軍基地所在地海米斯穆謝特市（KhamisMushait）。

青年運動政治局成員阿塞德（Hezam Al-Assad）今天表示：「儘管這項行動的規模、範圍與影響，我們的武裝部隊仍只將其視為全面升級行動的演練。」

波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）秘書長布達維（Jasem Mohamed Albudaiwi）今天譴責青年運動的襲擊行動。

他在聲明中表示：「這種危險的升級行動構成對沙烏地王國主權的公然侵犯，對平民的安全與防護以及該地區的穩定構成直接威脅。」

布達維也呼籲國際社會「採取堅定立場」以終止這些襲擊，並追究青年運動的責任。

國際承認的葉門總統領導委員會（PresidentialLeadership Council，PLC）主席阿里米（Rashad Al-Alimi）昨天呼籲進行總動員，以反擊青年運動的攻勢。

根據聯合國數據，青年運動對葉門政府軍發動的地面戰事恐引發人道危機，自8月以來，葉門全境已有13萬8000人流離失所，其中包括7萬名兒童。