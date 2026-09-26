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美伊戰火恐再起！WSJ：川普拒7天停火 擬期中選舉後恢復轟炸

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日等待陪同中國大陸國家主席習近平前往國家檔案館。歐新社
美國總統川普25日等待陪同中國大陸國家主席習近平前往國家檔案館。歐新社

華爾街日報25日獨家報導，美國官員表示，美國總統川普已拒絕伊朗提出的7天停火方案，並告訴幕僚，預期在11月期中選舉後恢復轟炸伊朗。

德黑蘭的提案將重新開放荷莫茲海峽並恢復核談判，換取美國解除正嚴重打擊伊朗經濟的海上封鎖。但美方官員表示，川普私下懷疑伊朗是否會滿足他的要求，並告訴幕僚，他認為很可能重新展開轟炸。目前仍無法確定川普考慮的打擊規模。

美方官員表示，川普不願恢復大規模作戰，部分原因是美國希望把日益減少的彈藥保留給其他突發狀況。但他過去也曾宣布發動大規模攻擊，以打破美伊談判僵局，有時確實付諸行動，卻總會從最強硬的威脅退讓，包括揚言摧毀整個伊朗文明。

川普目前的立場顯示，這場衝突雖仍處於戰爭與和平之間的過渡階段，但很可能重新走向敵對行動。不過，他在尋求外交、下令空襲及加強對伊朗制裁之間反覆擺盪。官員表示，隨著戰爭未來幾周持續下去，他目前的看法仍可能改變，也可能受到期中選舉結果影響。

卡達及其他區域調停方一直利用聯合國大會期間，重新推動美伊談判。知情人士表示，伊朗20日在卡達舉行的一場會議中提出暫停戰鬥7天。一名美國官員表示，華府與德黑蘭目前仍透過調停方談判，包括核問題；但由美國主導、確保油輪在伊朗威脅下仍能航行通過荷莫茲海峽的行動，已降低達成協議的迫切性。

知情官員表示，美國已告訴伊朗及調停方，川普無意解除海上禁運。美方認為，經濟壓力最終將迫使德黑蘭簽署一項對華府及波斯灣阿拉伯國家有利的協議。

阿拉伯調停方透露，伊朗外交官已提出多項結束戰爭的方案，也承認國內經濟危機日益惡化。但自2月戰爭開始以來實際掌控伊朗的革命衛隊，希望回到更接近川普今年6月與伊朗達成的初步協議條款，並表示不會考慮新的協議方案，已準備好打一場長期戰爭。

川普 美伊 期中選舉 伊朗 美國 德黑蘭 荷莫茲海峽

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