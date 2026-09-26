川普與習討論伊朗戰爭 稱重啟荷莫茲會有很好成果

美國總統川普今天證實，與來訪的中國國家主席習近平討論過伊朗戰爭，在被問及荷莫茲海峽重新開放是否取得進展時，川普表示，「我認為我們會有很好的成果」，但未進一步說明具體進展。

法新社報導，當被問及雙方有無談論伊朗議題時，川普回應：「有，我們有討論。」外界之前指控北京一直在支持德黑蘭。

當時川普正陪同習近平參觀華盛頓的國家檔案局（National Archives），這也是習近平國是訪問的最後一天。

記者詢問荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放是否有進展時，川普表示，「我認為我們會有很好的成果」，但未具體說明進展為何。