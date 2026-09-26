聽新聞
0:00 / 0:00

內唐亞胡稱加薩種族滅絕是「謊言」 聯大噓聲一片 多國當場離席

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
以色列總理內唐亞胡（講台站立者），24日在聯合國大會怒斥有關以色列在加薩實施種族滅絕的指控。圖為內唐亞胡剛上台，數十名各國代表就憤然離場抗議，他揮手道別並嘲諷這些人是「道德懦夫」。法新社
以色列總理內唐亞胡（講台站立者），24日在聯合國大會怒斥有關以色列在加薩實施種族滅絕的指控。圖為內唐亞胡剛上台，數十名各國代表就憤然離場抗議，他揮手道別並嘲諷這些人是「道德懦夫」。法新社

以色列總理內唐亞胡廿四日在聯合國大會發表強硬演說，怒斥有關以色列在加薩實施種族滅絕的指控，稱其為「本世紀最大的謊言」，並堅稱以色列有權對伊朗發動戰爭，也指責紐約市長曼達尼領導下，猶太人不再感到安全。演說期間，數十名各國代表憤然離場抗議，場外也有示威活動。

內唐亞胡走向講台時，現場爆發噓聲，數十名代表列隊離席。他則對離場者表示：「如果還有其他道德懦夫還沒離開會場，請現在就離開。」

他表示以色列對伊朗採取軍事行動，是捍衛自身及其他國家安全的必要決定，稱許多領導人私下感謝以色列摧毀伊朗核武能力。

談及二○二三年十月七日哈瑪斯突襲事件，內唐亞胡指出，約一千二百人遭殺害，「這相當於不到廿四小時內有四萬名無辜的美國人被屠殺」，迫使以色列對哈瑪斯展開軍事行動。他也感謝美國總統川普採取行動，並預言伊朗神權政府將垮台。他稱伊朗是「凶殘的獨裁政權」，指以色列與美軍的軍事行動已阻止伊朗發展核武。

對於約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力事件，內唐亞胡形容涉案者只是「一小群青少年罪犯」，表示不容忍私刑，同時指責英法等國領導人及國際媒體誇大扭曲相關事件。

內唐亞胡攻擊英法兩國的殖民帝國歷史，稱「他們指控小小的以色列有些許殖民主義，是誰在指控我們？其中包括英國、法國的人。拜託，這個詞是他們發明的。」

對於國際刑事法院表示以色列在加薩戰爭涉及戰爭罪，內唐亞胡須對相關罪行負責，他否認這些指控。

內唐亞胡也點名紐約市長曼達尼，稱許多猶太人在紐約不再感到安全。曼達尼曾表示支持執行國際刑事法院對內唐亞胡的逮捕令，之後承認市長並無此權限。

聯合國總部外則聚集抗議人士，高舉「停止種族滅絕」等標語，部分示威者遭警方拘留，包括影星蘇珊莎蘭登。內唐亞胡此次赴紐約停留時間短暫，演說後將返回以色列投入國內選戰。

伊朗 美國 內唐亞胡 加薩 以色列 哈瑪斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

尼坦雅胡聯大演說砲轟敵友 好萊塢影星場外抗議被捕

川普公開威脅 未達協議就消滅伊朗

川普喊殲滅伊斯蘭共和國 聯合國演說發出強硬警告

聯大演說 伊朗總統斥美恐怖主義

相關新聞

伊朗不想打了？拋新方案給美國 「答應的話荷莫茲7天內開放」

伊朗提出新方案，宣稱只要美國滿足若干條件，便可在七天內重開荷莫茲海峽，並恢復終結戰事的談判。伊朗總統裴澤斯基安在廿四日播出的「福斯新聞」專訪中表示，伊朗不想繼續作戰，是否結束戰爭取決美國的選擇。

力保能源運輸樞紐！馬克宏：將派兵助沙烏地阿拉伯護紅海

法國總統馬克宏廿四日表示，法國將派遣軍隊與防禦系統到沙烏地阿拉伯，協助保護沙國紅海港口城市延布，這座城市是能源運輸的關鍵樞紐。

內唐亞胡稱加薩種族滅絕是「謊言」 聯大噓聲一片 多國當場離席

以色列總理內唐亞胡廿四日在聯合國大會發表強硬演說，怒斥有關以色列在加薩實施種族滅絕的指控，稱其為「本世紀最大的謊言」，並堅稱以色列有權對伊朗發動戰爭，也指責紐約市長曼達尼領導下，猶太人不再感到安全。演說期間，數十名各國代表憤然離場抗議，場外也有示威活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。