內唐亞胡稱加薩種族滅絕是「謊言」 聯大噓聲一片 多國當場離席

以色列總理內唐亞胡廿四日在聯合國大會發表強硬演說，怒斥有關以色列在加薩實施種族滅絕的指控，稱其為「本世紀最大的謊言」，並堅稱以色列有權對伊朗發動戰爭，也指責紐約市長曼達尼領導下，猶太人不再感到安全。演說期間，數十名各國代表憤然離場抗議，場外也有示威活動。

內唐亞胡走向講台時，現場爆發噓聲，數十名代表列隊離席。他則對離場者表示：「如果還有其他道德懦夫還沒離開會場，請現在就離開。」

他表示以色列對伊朗採取軍事行動，是捍衛自身及其他國家安全的必要決定，稱許多領導人私下感謝以色列摧毀伊朗核武能力。

談及二○二三年十月七日哈瑪斯突襲事件，內唐亞胡指出，約一千二百人遭殺害，「這相當於不到廿四小時內有四萬名無辜的美國人被屠殺」，迫使以色列對哈瑪斯展開軍事行動。他也感謝美國總統川普採取行動，並預言伊朗神權政府將垮台。他稱伊朗是「凶殘的獨裁政權」，指以色列與美軍的軍事行動已阻止伊朗發展核武。

對於約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力事件，內唐亞胡形容涉案者只是「一小群青少年罪犯」，表示不容忍私刑，同時指責英法等國領導人及國際媒體誇大扭曲相關事件。

內唐亞胡攻擊英法兩國的殖民帝國歷史，稱「他們指控小小的以色列有些許殖民主義，是誰在指控我們？其中包括英國、法國的人。拜託，這個詞是他們發明的。」

對於國際刑事法院表示以色列在加薩戰爭涉及戰爭罪，內唐亞胡須對相關罪行負責，他否認這些指控。

內唐亞胡也點名紐約市長曼達尼，稱許多猶太人在紐約不再感到安全。曼達尼曾表示支持執行國際刑事法院對內唐亞胡的逮捕令，之後承認市長並無此權限。

聯合國總部外則聚集抗議人士，高舉「停止種族滅絕」等標語，部分示威者遭警方拘留，包括影星蘇珊莎蘭登。內唐亞胡此次赴紐約停留時間短暫，演說後將返回以色列投入國內選戰。