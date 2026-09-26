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力保能源運輸樞紐！馬克宏：將派兵助沙烏地阿拉伯護紅海

聯合報／ 國際中心／綜合報導
法國總統馬克宏。美聯社
法國總統馬克宏。美聯社

法國總統馬克宏廿四日表示，法國將派遣軍隊與防禦系統到沙烏地阿拉伯，協助保護沙國紅海港口城市延布，這座城市是能源運輸的關鍵樞紐。

路透報導，馬克宏也說，如果美國實施柴油出口禁令，對全球與美國經濟都會是「災難」。白宮已否認正在考慮祭出禁令。

馬克宏接受法國電視專訪時，針對國際局勢發表上述談話，他也警告俄羅斯可能對法國領土發動攻擊。

面對國內因能源價格高漲而日益增長的壓力，馬克宏試圖讓法國民眾放心，確保在冬季來臨之際法國有充足的天然氣與石油供應。他說，巴黎正在積極採取行動，確保供應不會中斷。

由於沙國經由延布出口石油的主要替代路線遭伊朗支持的葉門青年運動飛彈攻擊，原油價格最近攀升。

馬克宏稱：「我們將派遣軍事資源，也就是派出官兵、雷達與防禦系統，保護這個地點，這不是捲入任何衝突，而是保護這個地點。」

中東局勢仍不平靜。沙國廿四日表示，已成功攔截射向延布等紅海港口的飛彈。

馬克宏還表示，俄羅斯正不斷增加針對歐洲國家的敵對與犯罪行為，法國可能面臨類似德國萊比錫機場攻擊未遂事件。德國表示，萊比錫機場八月遭無人機未遂攻擊，是由俄羅斯發動。

馬克宏說，俄國試圖恐嚇歐洲，動搖歐洲支持烏克蘭的決心。俄羅斯則表示，歐洲關於混合攻擊的指控毫無根據，是反俄歇斯底里症作祟。

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