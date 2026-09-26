伊朗不想打了？拋新方案給美國 「答應的話荷莫茲7天內開放」

伊朗提出新方案，宣稱只要美國滿足若干條件，便可在七天內重開荷莫茲海峽，並恢復終結戰事的談判。伊朗總統裴澤斯基安在廿四日播出的「福斯新聞」專訪中表示，伊朗不想繼續作戰，是否結束戰爭取決美國的選擇。

伊朗外長阿拉奇廿四日在紐約表示，已透過斡旋方把方案送交白宮。他說：「如果若干條件獲得滿足，海峽將在七天內開放。」美伊屆時也將恢復談判，商討如何結束戰事。阿拉奇未說明具體條件，但表示美方一旦接受，隔天便可開始計算七天期限。

伊朗表示，新方案以美伊六月達成的諒解備忘錄為基礎。當時雙方同意將四月的停火延長六十天，美國將放寬伊朗石油出口限制，荷莫茲海峽航運則逐步恢復到戰前水準，兩國與此同時商討長久協議。備忘錄也要求以色列立即停止在黎巴嫩的軍事行動，並由伊朗和阿曼決定海峽未來的航運管理方式。不過，伊朗七月初向行經未經許可航線的船舶開火，協議隨後破局。

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府無意恢復六月的備忘錄，而是希望達成涵蓋海峽通航和伊朗核子計畫的全面協議。白宮官員不願評論伊朗的新方案，但表示雙方正透過斡旋方進行「正面且具建設性」的討論。這位官員還說，美國目前握有優勢，不急於達成協議。

戰事已推高美國汽柴油價格，燃料開銷成十一月期中選舉重要議題。川普日前在聯大演說指責伊朗拖延談判，意圖等選後再達成協議；阿拉奇則說，伊朗不急於簽約，時機取決於美國政府。

法新社報導，伊朗總統裴澤斯基安在聯大演說採強硬立場，表示伊朗絕不會向美國「屈服」。

他在福斯新聞專訪中則表示：「既然我們可以透過對話解決問題，就不應該互相殘殺。以色列一再挑釁，硬是把這場戰爭強加在我們身上，但我們並不希望繼續打下去。是否要結束這一切，取決於美國的選擇。」

裴澤斯基安說，伊朗準備好與川普達成協議，結束這場衝突。