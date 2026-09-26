伊朗提七天重啟荷莫茲方案

伊朗提出新方案，宣稱只要美國滿足若干條件，便可在七天內重開荷莫茲海峽，並恢復終結戰事的談判。國際油價應聲回落，布蘭特跌至每桶105.29美元，但美伊對協議範圍仍有分歧，中東戰事也未停歇。

伊朗外長阿拉奇24日在紐約表示，已透過斡旋方把方案送交白宮。他說：「如果若干條件獲得滿足，海峽將在七天內開放。」美伊屆時也將恢復談判，商討如何結束戰事。阿拉奇未說明具體條件，但表示美方一旦接受，隔天便可開始計算七天期限。

新方案以美伊6月達成的合作備忘錄為基礎。當時雙方同意將4月的停火延長60天，美國將放寬伊朗石油出口限制，荷莫茲海峽航運則逐步恢復到戰前水準，兩國與此同時商討長久協議。備忘錄也要求以色列立即停止在黎巴嫩的軍事行動，並由伊朗和阿曼決定海峽未來的航運管理方式。不過，伊朗7月初向行經未經許可航線的船舶開火，協議隨後破局。

另據知情人士透露，川普政府無意恢復6月的備忘錄，而是希望達成涵蓋海峽通航和伊朗核子計畫的全面協議。