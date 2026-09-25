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胡塞9月向歐盟承諾 不會在紅海水域攻擊歐洲船隻
葉門胡塞反抗軍已於9月致函歐盟，承諾將不會在紅海水域攻擊歐洲船隻。
胡塞致函歐盟的時機，正是貨櫃航運業者利用蘇伊士運河愈來愈頻繁的時刻；通過紅海南口曼德海峽的貨櫃輪數量達到近3年來最高。馬士基與達飛航運等貨櫃航運業者所屬的貨輪通過紅海水域的數量，最近已恢復到2023年之前的30%左右。
在9月阿曼與川普政府進行會談後，胡塞也保證不會攻擊美國船隻。
不過胡塞最近對船隻發動的新一波攻勢，已令國際航運業者不安，尤其是油輪業者。
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