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伊朗提議7天內重啟荷莫茲海峽 待美方回應
伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天在紐約告訴媒體，伊朗已向美國提議結束雙方戰爭，並在7天內重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
法新社報導，阿拉奇正在美國出席聯合國大會，他告訴「紐約時報」（New York Times）及「衛報」（ The Guardian）等媒體：「如果滿足特定條件，海峽將在7天內開放，談判也將開始。」
日本媒體共同社22日首先報導伊朗的這項提議，消息來源為一名伊朗高級官員。然而，伊朗媒體否認共同社的報導，伊朗政府也未釐清立場。
紐時報導，阿拉奇表示，伊朗的最新計畫要求中東地區停止一切敵對行動7天，包括黎巴嫩在內。
此外，該計畫也要求解凍估計至少價值120億美元的伊朗資產，解除對伊朗石油的制裁，並結束美國對伊朗的海上封鎖。在休戰第7天，伊朗將重啟荷莫茲海峽。
阿拉奇稱正等待美國回覆這項計畫，並堅稱中國支持這項提議。
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