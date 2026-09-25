伊朗提議7天內重啟荷莫茲海峽 待美方回應

伊朗總統在聯大發表演說時，雖然對談判持開放態度，但揚言不會向美國屈服。法斯通訊社（Fars）則報導，伊朗的一名軍事顧問表示，若美國或以色列再次發動攻擊，德黑蘭可能會將這場戰事擴大至印度洋，這些言論削弱了市場的樂觀情緒，引發國際油價上漲。

2026-09-25 01:46