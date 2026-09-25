快訊

亞運舉重／從隊友變師徒首戰就奪銅 郭婞淳笑稱：洪萬庭很焦慮

亞運棒球Live／王彥程5局被敲4安未讓對手越雷池 中華3:0領先中國

竹南鎮長參選人何秀綿等7人涉賄遭羈押 女兒貼文：今天是媽媽生日

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗提議7天內重啟荷莫茲海峽 待美方回應

中央社／ 紐約25日綜合外電報導

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天在紐約告訴媒體，伊朗已向美國提議結束雙方戰爭，並在7天內重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

法新社報導，阿拉奇正在美國出席聯合國大會，他告訴「紐約時報」（New York Times）及「衛報」（ The Guardian）等媒體：「如果滿足特定條件，海峽將在7天內開放，談判也將開始。」

日本媒體共同社22日首先報導伊朗的這項提議，消息來源為一名伊朗高級官員。然而，伊朗媒體否認共同社的報導，伊朗政府也未釐清立場。

紐時報導，阿拉奇表示，伊朗的最新計畫要求中東地區停止一切敵對行動7天，包括黎巴嫩在內。

此外，該計畫也要求解凍估計至少價值120億美元的伊朗資產，解除對伊朗石油的制裁，並結束美國對伊朗的海上封鎖。在休戰第7天，伊朗將重啟荷莫茲海峽

阿拉奇稱正等待美國回覆這項計畫，並堅稱中國支持這項提議。

伊朗 荷莫茲海峽 海峽 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊朗拋出7天重開荷莫茲方案 國際油價聞聲下跌…但美伊談判仍有關卡

國際油價翻黑！伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

重燃希望！7月來首次 美伊重啟會談

川普聯大演說軟硬兼施 證實美伊官員數月來首會談

相關新聞

加薩女童「兩袋麵粉」就得嫁！難民營女性悲歌 婚姻人生成存活代價

聯合國人口基金（UNFPA）最新報告指出，加薩戰爭與人道危機持續之際，女性面臨的性別暴力風險也持續升高。女性必須被迫早婚，面對性暴力及心理虐待等，甚至因為需要食物、住所等基本資源，被迫年幼出嫁。

伊朗總統：無意繼續交戰 是否停戰由美國決定

伊朗總統裴澤斯基安在今天播出的「福斯新聞」（FoxNews）專訪中表示，德黑蘭當局不希望繼續作戰，因此是否結束在伊朗的戰...

伊朗對美放狠話…油價上漲 華府擬減少柴油出口

伊朗總統在聯大發表演說時，雖然對談判持開放態度，但揚言不會向美國屈服。法斯通訊社（Fars）則報導，伊朗的一名軍事顧問表示，若美國或以色列再次發動攻擊，德黑蘭可能會將這場戰事擴大至印度洋，這些言論削弱了市場的樂觀情緒，引發國際油價上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。