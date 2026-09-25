伊朗總統：無意繼續交戰 是否停戰由美國決定

伊朗總統裴澤斯基安在今天播出的「福斯新聞」（FoxNews）專訪中表示，德黑蘭當局不希望繼續作戰，因此是否結束在伊朗的戰爭，取決於美國的選擇。

法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）昨天在聯合國採取強硬立場。他為此前往紐約，向全世界表示伊朗絕不會向華府「屈服」。與此同時，美國總統川普也承認美伊雙方正在進行談判。

他表示：「既然我們可以透過對話解決問題，就不應該訴諸互相殘殺。但以色列一再挑釁，硬是把這場戰爭強加在我們身上。」

「但我們並不希望繼續打下去。是否要結束這一切，取決於美國的選擇。」

裴澤斯基安堅稱，伊朗已準備好與川普達成協議，以結束這場衝突。

他談到脆弱的停火協議破裂時說：「為什麼在簽署協議後不到兩週，他們就選擇撕毀協議？」

「如果現任美國政府希望在國際法框架下達成協議，那很好。如果不願意，不論是在（美國期中）選舉前還是選舉後，對我們來說有什麼差別？」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在紐約聯合國大會場邊，與川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行會談。雙方會談並未立即取得突破。