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阿聯禁伊朗航空公司航班入境 配合美國經濟施壓措施
阿拉伯聯合大公國今天表示，將不再接受伊朗航空公司的航班進出，加入美國意在中東戰爭期間對伊朗經濟加強施壓的制裁行動。
法新社報導，作為阿聯商業中心的杜拜（Dubai）是伊朗航空公司的重要目的地，每天有多個航班往返，當地也有龐大伊朗僑民社群，商業往來密切。
其他幾個國家也已暫停伊朗航班往返，不過飛往土耳其和中國的航線仍維持開放。
阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）刊載的聲明寫道：「民航總局宣布，暫停所有由伊朗航空公司營運、往返阿聯的航班。」
聲明指出，這項今天起實施的措施，是「基於美國對伊朗航空公司實施的制裁」，並稱美方制裁禁止伊朗航空公司使用世界各地的機場。
在美伊戰爭初期，阿聯曾遭到數以千計的伊朗飛彈及無人機攻擊。上個月，石油資源豐富的阿聯已暫停與伊朗的貿易及金融往來。
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