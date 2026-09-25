快訊

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

聽新聞
0:00 / 0:00

傳美伊談判分階段終戰 讓荷莫茲重啟、美結束封鎖

中央社／ 紐約24日綜合外電報導

消息人士透露，美國伊朗談判代表目前正在美國紐約討論一項分階段結束戰爭的路線圖，內容包括伊朗重新開放荷莫茲海峽，以及華府解除對伊朗的經濟封鎖。

路透社報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已成為結束美伊兩國近7個月衝突的核心籌碼。

伊朗正尋求美方解除對其經濟造成重創的封鎖措施；華府則希望讓船舶自由通行荷莫茲海峽，這個全球石油運輸要道目前遭到伊朗封鎖。

兩名伊朗消息人士、兩名區域官員以及兩名西方外交消息人士告訴路透社，談判最大障礙在於雙方都不願先放棄手中籌碼，但伊朗採取的立場背後是承認長期衝突已使經濟付出代價。

一名伊朗高官指出，最可行的方式是分階段安排結束當前僵局，讓伊朗藉由同意開放荷莫茲海峽航行，換得美方解除對伊朗的經濟封鎖，且伊朗可能因此取得被凍結的資產。

這名官員在聯合國大會（UN General Assembly）場邊表示：「解決危機的一個辦法是分階段進行。第一步是結束封鎖，並重新開放荷莫茲海峽。」

這意味著先前的共識於7月破裂後，美國總統川普（Donald Trump）必須再次接受一項臨時解方。消息人士表示，因此，談判者面臨的核心挑戰不只是擬定協議，還要確保任何讓步都足夠持久，讓雙方都能夠信任。

川普曾表示，他認為美伊雙方可能在11月3日美國國會期中選舉後達成協議。

一名歐洲高官指出，伊朗方面「提出了一長串的要求」。

一名白宮官員表示，儘管「伊朗非常渴望達成協議，川普總統掌握所有主導權，將做出最符合美國利益的決定」。

這名官員稱，川普仍對在適當條件下與伊朗談判抱持開放態度，但他沒必要談判，美國處於「非常有利的位置」，控制住荷莫茲海峽，同時伊朗經濟又「正在崩潰」。

這名官員還說，「毀滅性制裁」和「史上最成功的封鎖之一」已使伊朗經濟受到重創且徹底破產，川普願意等待「伊朗不可避免的崩潰」發生，而非被伊朗「耍弄」。

美國前談判代表羅斯（Dennis Ross）則認為，美伊在期中選舉前達成協議的機率僅3成，但比起選後，雙方可能有更充分的理由力拚選前達成協議。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

重燃希望！7月來首次 美伊重啟會談

美伊對談3小時？川普改口「只是調解方」 伊朗斥川普殲滅論是宣傳

川普聯大演說軟硬兼施 證實美伊官員數月來首會談

美伊戰爭要停了？伊朗向美國開「7大條件」 川普尚未回覆、PTT先喊：第幾次了

相關新聞

川習會 美中貿易休兵延長2個月

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

中國大陸國家主席習近平24日造訪白宮，和美國總統川普會談約90分鐘。同日下午1時29分（台灣時間25日凌晨1時29分），習近平離開白宮。川普向禮車內的習近平揮手道別。川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」。大陸官媒新華社報導，習近平在會中強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。白宮尚未發布24日川習會談的紀要。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

美中兩強求穩 習近平稱雙方是夥伴非對手

中國大陸國家主席習近平於美東時間廿三日傍晚抵達華盛頓，美國總統川普給予習近平罕見高規格接待。習近平隨後發表書面講話表示，中美應是夥伴不是對手，他期待與美國總統川普就關乎兩國關係與世界局勢的重大問題深入交流，並推動中美形成「競爭有度、分歧可控」的穩定關係。

觀察站／北京以商止戈 拋大協議扭轉美中貿戰

川普的美中高峰會，不像以前由國安會或國務院來操辦，現在的川普不信任國務院，甚至不信任自己的國安會，而是委由財政部長貝森特，再拉上貿易代表葛里爾，廿日在紐約與中方副總理何立峰會晤，這也是外界僅知的高峰會會前會。

安全示警 紐稱陸最大國家級網攻來源

紐西蘭網路安全機構廿四日表示，隨著外國勢力鎖定衛生、教育與資訊科技等領域的政府機構和組織，中國大陸已成為紐西蘭最頻繁且能力最強大的國家級網路威脅來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。