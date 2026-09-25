傳美伊談判分階段終戰 讓荷莫茲重啟、美結束封鎖

消息人士透露，美國與伊朗談判代表目前正在美國紐約討論一項分階段結束戰爭的路線圖，內容包括伊朗重新開放荷莫茲海峽，以及華府解除對伊朗的經濟封鎖。

路透社報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已成為結束美伊兩國近7個月衝突的核心籌碼。

伊朗正尋求美方解除對其經濟造成重創的封鎖措施；華府則希望讓船舶自由通行荷莫茲海峽，這個全球石油運輸要道目前遭到伊朗封鎖。

兩名伊朗消息人士、兩名區域官員以及兩名西方外交消息人士告訴路透社，談判最大障礙在於雙方都不願先放棄手中籌碼，但伊朗採取的立場背後是承認長期衝突已使經濟付出代價。

一名伊朗高官指出，最可行的方式是分階段安排結束當前僵局，讓伊朗藉由同意開放荷莫茲海峽航行，換得美方解除對伊朗的經濟封鎖，且伊朗可能因此取得被凍結的資產。

這名官員在聯合國大會（UN General Assembly）場邊表示：「解決危機的一個辦法是分階段進行。第一步是結束封鎖，並重新開放荷莫茲海峽。」

這意味著先前的共識於7月破裂後，美國總統川普（Donald Trump）必須再次接受一項臨時解方。消息人士表示，因此，談判者面臨的核心挑戰不只是擬定協議，還要確保任何讓步都足夠持久，讓雙方都能夠信任。

川普曾表示，他認為美伊雙方可能在11月3日美國國會期中選舉後達成協議。

一名歐洲高官指出，伊朗方面「提出了一長串的要求」。

一名白宮官員表示，儘管「伊朗非常渴望達成協議，川普總統掌握所有主導權，將做出最符合美國利益的決定」。

這名官員稱，川普仍對在適當條件下與伊朗談判抱持開放態度，但他沒必要談判，美國處於「非常有利的位置」，控制住荷莫茲海峽，同時伊朗經濟又「正在崩潰」。

這名官員還說，「毀滅性制裁」和「史上最成功的封鎖之一」已使伊朗經濟受到重創且徹底破產，川普願意等待「伊朗不可避免的崩潰」發生，而非被伊朗「耍弄」。

美國前談判代表羅斯（Dennis Ross）則認為，美伊在期中選舉前達成協議的機率僅3成，但比起選後，雙方可能有更充分的理由力拚選前達成協議。