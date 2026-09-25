加薩女童「兩袋麵粉」就得嫁！難民營女性悲歌 婚姻人生成存活代價

聯合國人口基金（UNFPA）最新報告指出，加薩戰爭與人道危機持續之際，女性面臨的性別暴力風險也持續升高。女性必須被迫早婚，面對性暴力及心理虐待等，甚至因為需要食物、住所等基本資源，被迫年幼出嫁。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，UNFPA今年9月公布的分析顯示，2026年4月至6月，加薩通報的強迫及早婚案件持續增加；女性被迫在過度擁擠的避難場所生存，因為物資短缺或家庭支持網絡崩解，生活在危險之中。

一份以加薩市及汗尤尼斯流離失所營地為對象的報告指出，有的女童可能因家庭無力扶養而被迫年幼出嫁，甚至有人被強迫嫁給性侵者。有受訪者描述，一名14歲女童就因家人需要糧食，以「兩袋麵粉」被父親當作交換條件出嫁。

也有女性指出，部分家庭擔心女兒在擁擠的難民營遭到性侵，便選擇讓她們提早結婚，希望丈夫能提供保護。另一些失去父母的女童，則可能被親屬視為沉重的經濟負擔而被迫出嫁。

除了年幼的女性外，寡婦及單親媽媽也面臨性剝削風險。一名受訪者就提到，有名寡婦在尋找帳篷時，遭營地代表暗示必須以「過夜換住處」。

UNFPA指出，戰爭造成的流離失所、物資匱乏與家庭結構瓦解，讓女性與女童更容易陷入暴力與剝削之中。對許多身處加薩的女性而言，原本應由自己決定的婚姻與人生，如今卻可能成為換取食物、住所甚至生存機會的代價。