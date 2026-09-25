伊朗對美放狠話…油價上漲 華府擬減少柴油出口

伊朗總統在聯大發表演說時，雖然對談判持開放態度，但揚言不會向美國屈服。法斯通訊社（Fars）則報導，伊朗的一名軍事顧問表示，若美國或以色列再次發動攻擊，德黑蘭可能會將這場戰事擴大至印度洋，這些言論削弱了市場的樂觀情緒，引發國際油價上漲。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨24日上漲1.58%，至每桶104.71美元，西德州中級原油期貨則上漲1.49%，報每桶93.53美元。

渣打能源研究主管艾希福德（Emily Ashford）表示：「這個市場目前幾乎已無緩衝空間，因此任何指出可能出現實體供應中斷或衝突升級的可靠消息，都會對油價造成不成比例的衝擊。」

另外，政治新聞網站Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，要禁止柴油出口90天，但一名白宮官員否認這則報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）則表示，目前正與煉油業者討論，「自願」減少柴油出口，作為全面出口禁令的替代方案。

受消息影響，歐洲柴油期貨大幅飆升。歐盟執委會的發言人說，歐盟對美國這項計畫表達關切，因為此舉恐怕對歐美雙方帶來不利的衝擊。

美國燃料生產商也已反對，警告短期雖能壓低部分美國地區的柴油價格，長期卻反而會推升未來的燃料價格，因為煉油廠最終會減產以回應流失海外市場，反而推升價格。

由於美伊戰爭以及俄烏衝突的後續衝擊擾亂了原油供應並破壞生產設施，今年以來原油價格已飆升超過70%。能源價格全面上漲推升全球通膨，給消費者帶來沉重壓力，同時加劇了各國央行面臨的通膨挑戰。

柴油等成品油的漲勢，比原油更加猛烈。在美國，對運輸、建築和農業至關重要的零售柴油價格已創下歷史新高，已讓共和黨在11月國會期中選舉的選情更為艱困。這促使部分國會議員推動出口限制。