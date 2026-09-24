伊朗最高領袖顧問：美以若發動攻擊 戰事恐擴及印度洋

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的顧問沙法維今天警告，如果美國或以色列再次發動攻擊，德黑蘭可能會將中東戰事擴大至印度洋。

法新社報導，沙法維（Yahya Rahim Safavi）在伊朗法斯通訊社（Fars）發布的影片中表示：「鑑於衝突已從波斯灣（Persian Gulf）與荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）蔓延至紅海，戰事升級恐使戰線進一步擴大至印度洋，甚至可能延伸到更遠的地方。」

伊朗與美國關係依然緊張，衝突核心集中在波斯灣（Persian Gulf）與阿曼灣（Gulf of Oman）等全球能源貿易重要航線。伊朗官員一再警告，美國若採取新的軍事行動，可能引起伊朗報復，攻擊美國在區域內的利益與資產。

美聯社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）日前也警告，倘若遭到進一步挑釁，伊朗可能調整其軍事策略及攻擊目標。