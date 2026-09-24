快訊

中秋連假後有大行情？台積電盤後鉅額交易飆2,749元 再創歷史新天價

不是台灣！川習會對這議題心照不宣「習近平親自介入」兩黨議員促攤牌

不滿被嘲諷辱罵…國中生行凶自首原因曝光 新北某高中生頸部遭刺命危

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗最高領袖顧問：美以若發動攻擊 戰事恐擴及印度洋

中央社／ 德黑蘭24日綜合外電報導

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的顧問沙法維今天警告，如果美國或以色列再次發動攻擊，德黑蘭可能會將中東戰事擴大至印度洋。

法新社報導，沙法維（Yahya Rahim Safavi）在伊朗法斯通訊社（Fars）發布的影片中表示：「鑑於衝突已從波斯灣（Persian Gulf）與荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）蔓延至紅海，戰事升級恐使戰線進一步擴大至印度洋，甚至可能延伸到更遠的地方。」

伊朗與美國關係依然緊張，衝突核心集中在波斯灣（Persian Gulf）與阿曼灣（Gulf of Oman）等全球能源貿易重要航線。伊朗官員一再警告，美國若採取新的軍事行動，可能引起伊朗報復，攻擊美國在區域內的利益與資產。

美聯社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）日前也警告，倘若遭到進一步挑釁，伊朗可能調整其軍事策略及攻擊目標。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

重燃希望！7月來首次 美伊重啟會談

川普放話「有大事」 曝對伊朗3選項

美伊對談3小時？川普改口「只是調解方」 伊朗斥川普殲滅論是宣傳

今晨國際頭條一次看／川普聯大施壓伊朗 美伊接觸再啟

相關新聞

川習會倒數…陸遭爆支援伊朗成「秘密武器」川普為習近平優先冷處理

中國大陸國家主席習近平訪美與總統川普舉行峰會之際，華爾街日報23日揭露更多中國支援伊朗對美作戰的內幕，形容中國正成為伊朗在對美戰爭中的秘密武器，相關援助程度過去從未被披露或獲川普政府公開承認。

川普喊殲滅伊斯蘭共和國 聯合國演說發出強硬警告

美國總統川普22日在聯合國大會發表演說，對伊朗發出強硬警告，稱德黑蘭若不接受結束戰爭的協議，他可能「殲滅伊斯蘭共和國」；談到美軍推翻委內瑞拉前領袖馬杜洛後，對當地石油利益提出主張時，又說「戰利品屬於勝利者」。

聯大演說 伊朗總統斥美恐怖主義

伊朗總統裴澤斯基安廿三日在聯合國大會發表演說，是正與美國交戰國家領導人首次在聯大發言。他斥責美國攻擊伊朗學校是恐怖主義，還表示伊朗必須發展核能，這一點決不會妥協，但堅稱不會擁有核武。

重燃希望！7月來首次 美伊重啟會談

美國與伊朗廿二日在紐約聯合國大會場邊透過卡達斡旋展開接觸，是雙方數月來首度重啟穿梭外交，讓外界重新燃起結束中東戰事希望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。