聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗最高領袖顧問：美以若發動攻擊 戰事恐擴及印度洋
伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的顧問沙法維今天警告，如果美國或以色列再次發動攻擊，德黑蘭可能會將中東戰事擴大至印度洋。
法新社報導，沙法維（Yahya Rahim Safavi）在伊朗法斯通訊社（Fars）發布的影片中表示：「鑑於衝突已從波斯灣（Persian Gulf）與荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）蔓延至紅海，戰事升級恐使戰線進一步擴大至印度洋，甚至可能延伸到更遠的地方。」
伊朗與美國關係依然緊張，衝突核心集中在波斯灣（Persian Gulf）與阿曼灣（Gulf of Oman）等全球能源貿易重要航線。伊朗官員一再警告，美國若採取新的軍事行動，可能引起伊朗報復，攻擊美國在區域內的利益與資產。
美聯社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）日前也警告，倘若遭到進一步挑釁，伊朗可能調整其軍事策略及攻擊目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。