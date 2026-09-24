華爾街日報：北京秘密助伊打美軍 川普為川習會優先「冷處理」

中國大陸國家主席習近平訪美與總統川普舉行峰會之際，華爾街日報23日揭露更多中國支援伊朗對美作戰的內幕，形容中國正成為伊朗在對美戰爭中的秘密武器，相關援助程度過去從未被披露或獲川普政府公開承認。

不過，知情人士透露，川普在本周川習峰會前已告訴高階官員及幕僚，維持與習近平的良好關係是優先事項。因此，美國高階官員一再淡化中國援助伊朗的重要性，避免公開批評北京，以免危及川習會。川普23日親赴華府近郊安德魯聯合基地迎接中國大陸國家主席習近平後，返回白宮接受媒體提問則證實接下來與習近平會談時將討論伊朗問題。

伊朗海關資料顯示，今年1月至6月底，中國已向伊朗國防部運送約1300批含有軍民兩用零組件的貨物，包括可用於無人機零件及飛彈導引系統的電子元件。另外，美國官員認定，伊朗7月17日襲擊約旦基地造成3名美軍陣亡前後，曾使用從中國實體取得的衛星影像。

值得注意的是，美伊6月17日簽署60天停火協議當天，中國才對外宣傳為緩和中東局勢所做的努力，包括外交部為推動和平進行數十通電話、習近平本人也曾提出結束戰事的建議；但同日，一架從中國飛抵德黑蘭的飛機，為伊朗國防部運來可用於無人機零件及飛彈導引系統的電子元件。2天後，又有十多批、總值逾600萬美元的零件運抵伊朗，可用於無人機。美伊戰爭爆發前幾天，另有300噸化學物質從中國運抵伊朗國防部。

美國海軍4月封鎖伊朗海上貿易後，中伊空運也迅速增加。國防專家指出，這條空中橋梁已成為伊朗無人機及彈道飛彈計畫的重要補給管道。

FlightRadar24資料顯示，遭美國制裁的伊朗馬漢航空，3月初從中國飛往德黑蘭的航班較先前大幅減少，每周約4班，4月底已增加為27班；9月第一周從中國飛往伊朗的航班更達39趟，是戰前水準的2倍，其中許多航班看來主要用於載貨。