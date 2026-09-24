重燃希望！7月來首次 美伊重啟會談

美國與伊朗廿二日在紐約聯合國大會場邊透過卡達斡旋展開接觸，是雙方數月來首度重啟穿梭外交，讓外界重新燃起結束中東戰事希望。

美國總統川普廿二日表示，美國與出席聯合國大會的伊朗代表團透過調解方舉行三小時會談。一名伊朗資深官員則透露，如果美國降低軍事壓力並解除對伊朗港口封鎖，德黑蘭可在數天內重新開放荷莫茲海峽。

路透報導，伊朗外交部長阿拉奇與美國特使威科夫、川普女婿庫許納透過卡達斡旋方溝通，是七月臨時停火協議破局後美伊首次恢復接觸。伊朗官員透露，雙方討論美伊如何重啟和平談判。

川普表示，威科夫與庫許納的接觸「非常有成效」。他先前在聯合國大會演說表示，美國必須決定究竟要與伊朗達成協議，還是「殲滅」這個國家；他還認為戰爭可能在十一月美國期中選舉前後結束，但未說明具體依據。

威科夫則在Ｘ發文表示，美方透過調停方與伊朗代表團進行長時間會談。他寫道：「調停方全天穿梭雙方之間，順利完成一輪討論。我們希望這輪討論具有建設性，並為後續帶來希望；調停方也將繼續斡旋」。

伊朗國營電視台表示，會談是應美方要求舉行，「主要是傳達伊朗重新開放荷莫茲海峽的條件」，包括解除海上封鎖、釋放遭凍結的伊朗資產，以及結束各條戰線的戰事。

伊朗最高領袖穆吉塔巴的首席軍事顧問沙法維告訴伊朗國家電視台，最高領袖「現在決定給予政府充分的談判空間」。伊朗外交部發言人貝卡伊證實雙方確有接觸，但沒透露伊朗是否調整談判立場。

衛報指出，此次會談長達三小時，顯示雙方可能取得一定進展。美方面臨期中選舉前壓低油價的壓力，據悉目前每日通過荷莫茲海峽的可辨識油輪不到五艘，儘管美國海軍宣稱實際數字遠高於此。紅海通往印度洋的曼德海峽因遭伊朗支持的葉門青年運動組織控制，加劇航運瓶頸。