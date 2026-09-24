川普喊殲滅伊斯蘭共和國 聯合國演說發出強硬警告

美國總統川普22日在聯合國大會發表演說，對伊朗發出強硬警告，稱德黑蘭若不接受結束戰爭的協議，他可能「殲滅伊斯蘭共和國」；談到美軍推翻委內瑞拉前領袖馬杜洛後，對當地石油利益提出主張時，又說「戰利品屬於勝利者」。

川普釋出可能摧毀伊朗的威脅性言論之後，伊朗代表團離開會場。川普說：「是要與伊朗達成協議，讓他們重建國家，使伊朗比以往更加強大，甚至躋身中東乃至世界最強大國家之列，還是由我迅速摧毀伊朗伊斯蘭共和國？」

川普也說，美國正在讓長期對手古巴承受「前所未有的巨大壓力」，預言古巴政府將垮台。此時古巴外交官也起身退席。

川普說，比起只空談問題的其他領導人，他正利用美國的實力，因應長期存在的挑戰，但他今年演講的措辭，沒有去年警告其他國家正「走向地獄」那麼激烈。

紐時分析，這場演說集中呈現川普第二任期的外交權力觀：美國應以壓倒性的軍事與經濟力量，追求自身利益，而不是優先透過聯合國等多邊機制處理衝突。

至於烏克蘭，川普幾未表達支持，僅再次誓言要推動俄烏達成協議，結束衝突。

聯合國祕書長古特瑞斯沒點名美國，但在演說時呼籲各國避免「霸權傾向」。他強調，「尤其是超級大國，必須認識到自己的力量並沒有那麼超級，仍有極限」。

不過，強硬威脅並未排除談判。川普發言後不久，美國特使魏科夫與庫許納（川普女婿）和參與伊朗協議斡旋的調解人，會談約三小時，川普稱會談「非常好」。