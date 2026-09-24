聽新聞
0:00 / 0:00
川普喊殲滅伊斯蘭共和國 聯合國演說發出強硬警告
美國總統川普22日在聯合國大會發表演說，對伊朗發出強硬警告，稱德黑蘭若不接受結束戰爭的協議，他可能「殲滅伊斯蘭共和國」；談到美軍推翻委內瑞拉前領袖馬杜洛後，對當地石油利益提出主張時，又說「戰利品屬於勝利者」。
川普釋出可能摧毀伊朗的威脅性言論之後，伊朗代表團離開會場。川普說：「是要與伊朗達成協議，讓他們重建國家，使伊朗比以往更加強大，甚至躋身中東乃至世界最強大國家之列，還是由我迅速摧毀伊朗伊斯蘭共和國？」
川普也說，美國正在讓長期對手古巴承受「前所未有的巨大壓力」，預言古巴政府將垮台。此時古巴外交官也起身退席。
川普說，比起只空談問題的其他領導人，他正利用美國的實力，因應長期存在的挑戰，但他今年演講的措辭，沒有去年警告其他國家正「走向地獄」那麼激烈。
紐時分析，這場演說集中呈現川普第二任期的外交權力觀：美國應以壓倒性的軍事與經濟力量，追求自身利益，而不是優先透過聯合國等多邊機制處理衝突。
至於烏克蘭，川普幾未表達支持，僅再次誓言要推動俄烏達成協議，結束衝突。
聯合國祕書長古特瑞斯沒點名美國，但在演說時呼籲各國避免「霸權傾向」。他強調，「尤其是超級大國，必須認識到自己的力量並沒有那麼超級，仍有極限」。
不過，強硬威脅並未排除談判。川普發言後不久，美國特使魏科夫與庫許納（川普女婿）和參與伊朗協議斡旋的調解人，會談約三小時，川普稱會談「非常好」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。