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無視華府制裁 追蹤網站：伊朗班機降落中國廣州機場

中央社／ 北京23日綜合外電報導

華府揚言要從今天起「讓所有伊朗航空公司在全球停擺」並懲罰與其有業務往來者；航班追蹤網站資訊則顯示，伊朗馬漢航空一架從德黑蘭起飛的商業航班稍早降落於中國廣州機場

法新社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於美東時間9月21日接受財經媒體CNBC訪問時警告，從23日起「所有伊朗航空公司將在全球停擺」。

他還指出：「如果它們（伊朗航空公司）降落，你不能提供燃料、不能提供降落服務，也不能賣機票，否則你將被排除在美元體系之外。」

根據航班追蹤網站FlightRadar24資訊，編號IRM093的班機今天下午4時39分降落廣州機場。

這架航班未列在廣州白雲機場的官網上，但根據追蹤網站顯示資訊，這座機場是伊朗馬漢航空（MahanAir）班機降落地點。

馬漢航空是一家伊朗的私人航空公司，主要經營國際航線業務，也包括飛往俄羅斯及中國。

伊朗的航空公司有多條直飛航線往來中國各大城市，包括北京、上海、廣州。

法新社記者今天上午前往馬漢航空的上海辦公室時，工作人員說尚未接獲任何航班被取消，未來一週機票照常販售。

針對法新社就此事提出的詢問，美國財政部則尚未回覆。

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