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美收緊制裁伊朗航空業 部分國際航班被迫取消

中央社／ 德黑蘭23日綜合外電報導

美國進一步收緊對伊朗航空業的制裁，企圖打擊伊朗經濟，伊朗航空公司今天被迫取消部分國際航班

法新社報導，一名德黑蘭旅行社業者表示，飛往巴格達（Baghdad）、馬斯開特（Muscat）、卡達、喬治亞與亞塞拜然的航班均已暫停，但前往其他多個目的地的航班仍可搭乘，包括中國。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日宣布這些新措施，這是美方揚言要對伊朗實施「經濟諾曼地登陸日」（economic D-Day）行動的一環，企圖迫使伊朗在近7個月的戰爭後屈服。

不過，伊朗航空業多年來一直遭受各種制裁，目前仍不清楚新制裁將會帶來何種影響，以及其他國家是否會配合。

根據飛航追蹤網站Flightradar24的資料，即使新制裁今天生效後，伊朗主要航空公司之一馬漢航空（Mahan Air）仍有一架從德黑蘭起飛的航班降落中國廣州。

中國昨天表示反對美國的制裁措施，並稱其為「非法」。德黑蘭國際機場資料也顯示，今天仍有一個飛往上海的航班預定起飛。

這名業者告訴記者，儘管有部分飛往伊斯坦堡（Istanbul）的航班已被取消，但仍有些航班照常排定。

這名不願具名的業者說：「目前情況不穩定，我們擔心航班取消，因此暫時停止售票。」

此外，一架從喀布爾（Kabul）起飛的馬漢航空班機預計中午時分抵達Kabul。根據德黑蘭國際機場網站，旅客仍可透過瓦雷什（Varesh）等伊朗小型航空公司，搭乘航班前往土耳其和亞美尼亞。

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