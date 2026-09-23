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美媒：川普和平理事會擬推加薩復興計畫 規模24.5億美元
美國新聞網站Axios報導，美國總統川普主導的「和平理事會」（Board of Peace）明天將召開成員國會議，並公布一項為期6個月、總額24.5億美元的加薩復興計畫。
根據報導，這項計畫列出各項預計支出，涵蓋臨時住所、瓦礫清理、醫院修繕、經濟復甦，以及部署多國安全部隊等。
白宮和美國國務院未立即回應置評要求。
Axios報導指出，加薩實體基礎設施損害估計達352億美元，未來10年要完成全面復原與重建，預計需要714億美元。
此外，這項計畫也包括修復邊境關卡、重建電力與供水基礎設施、部署2.5萬套可攜式太陽能發電設備，以及永久填封優先重建區域地下的隧道。
川普政府7月下旬告知國會，將撥款逾2.06億美元，用於成立擬議中的加薩維和部隊；這是美國重建這片飽受戰火蹂躪土地計畫陷入停滯後的第一筆重大資金。
川普成立和平理事會，以監督其結束以色列在加薩戰爭雄心勃勃的計畫。
然而，自7月底宣布達成協議以來，相關努力一直陷入停滯，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）都拒絕履行讓協議得以推進的條件。
報導說，和平理事會和巴勒斯坦政府尚未籌足24.5億美元資金，但他們相信，一旦政治障礙排除，捐助國將會提供支持。
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