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川普聯大演說軟硬兼施 證實美伊官員數月來首會談

中央社／ 紐約聯合國大會22日綜合外電報導

美國總統川普今天透露美國與伊朗官員舉行數月來首次會談，同時他在聯合國大會演說時表示，他仍在考慮是否要「消滅」伊朗。

法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在紐約聯合國大會（UN General Assembly）場邊會晤川普特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

這場會談據信是自美國副總統范斯（JD Vance）6月在瑞士與伊朗高層官員會談以來，美伊官員首次面對面磋商。

川普對伊朗採取軟硬兼施的做法。他在聯大演說措辭強硬，大篇幅聚焦對伊朗的戰事。這場戰事陷入停滯且不得民心。

川普演說期間，伊朗代表團除一人外全數離席。這位80歲的總統說：「我有重大決定要做，也就是會不會與伊朗達成協議，讓他們重建並打造一個強大得多的國家？」

「或我迅速消滅這個伊斯蘭共和國，絕不讓他們有機會再殺害和摧毀人民及國家？我要把他們打入地獄不留生路嗎？」

川普表示，他認為伊朗會在美國11月期中選舉後立即達成協議。不過就在演說結束後，川普透露美伊代表已在聯大場邊會談3小時。

川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時告訴媒體：「他們有一場非常好的會談，富有成效，他們很快還會再舉行一次。」

川普稍後與波斯灣國家領袖會面時又說：「我認為他們達成協議的動能很強勁，我們從各方聽到的消息都是如此。」

伊朗媒體報導，阿拉奇向魏科夫提出重啟重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的條件。

根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，阿拉奇表示，伊朗的要求包括「立即解除海上封鎖、立即歸還所有遭凍結的伊朗資產，以及結束所有抵抗陣線的戰事」。

魏科夫告訴媒體，他對這場與伊朗的會談「目前感覺非常好」，但不會透露更多細節。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）預定明天在聯大發表演說。

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