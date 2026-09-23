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川普聯大演說 引發伊朗、古巴代表離席…聯合國秘書長暗批霸權傾向

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普22日在紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表講話。美聯社
美國總統川普22日在紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表講話。美聯社

美國總統川普22日在聯合國大會演說時向伊朗發出威脅，若伊朗不達成結束戰爭的協議，他可能迅速「消滅」伊朗伊斯蘭共和國。

川普今年演講的措辭，沒有去年警告其他國家正「走向地獄」那麼激烈，但仍能看出他對聯合國推動各國共同促進世界和平的使命缺乏耐心。

在川普威脅可能摧毀伊朗時，伊朗代表團離開會場。川普說：「是與伊朗達成協議，讓他們重建國家，使伊朗比以往更加強大，甚至躋身中東乃至世界最強大國家之列，還是由我迅速摧毀伊朗伊斯蘭共和國呢？」

他在聯合國大會講台上作出上述表態，與聯合國成立時強調和平解決國際爭端的宗旨形成鮮明反差。

川普自得地說，相比只談論問題的其他領導人，他正利用美國實力應對長期存在的挑戰。

談到委內瑞拉，他為美方拘捕前委內瑞拉總統馬杜洛的行動辯護，並以「戰利品屬於勝利者」形容取得委內瑞拉石油資源的行動。

川普還說，美國正在讓長期對手古巴承受「前所未有的巨大壓力」，預言古巴政府將垮台。此時古巴外交官也起身退席。

川普幾未表達對烏克蘭的支持，只是再次誓言要推動俄烏達成協議，結束這場衝突。

川普的演說僅直接點名中國一次，稱美國目前在AI競賽中「大幅領先中國，也領先所有其他國家」。他嚴詞拒絕以國際協議限制AI發展，稱這類主張是「全球主義的圖謀」。

聯合國秘書長古特瑞斯沒點名美國，但在演說時呼籲各國避免「霸權傾向」。他強調，「尤其是超級大國，必須認識到自己的力量並沒有那麼超級，仍有極限」。

在川普之前發言的巴西總統魯拉則批評，聯合國已經失去公信力，安理會也因為美國等五個常任理事國擁有一票否決權而陷入癱瘓。他說：「聯合國憲章這一固有缺陷，讓大國可以肆意漠視其他國家的訴求。」

演說後，美伊接觸出現新進展，但雙方並未直接談判。川普表示，美國特使魏科夫與庫許納（川普女婿）和參與伊朗協議斡旋的調解人會談了大約三小時。他稱會談「非常好」，但沒有說明調解人身分，也未宣布達成協議。

此外，川普演說時提到美國將擴大在格陵蘭的軍事部署。美國、丹麥及格陵蘭領袖當天稍晚簽署安全協議，美方計畫在當地興建兩座美軍基地。

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