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美伊對談3小時？川普改口「只是調解方」 伊朗斥川普殲滅論是宣傳

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普22日在聯合國總部出席聯合國大會期間，與英國首相柏能（Andy Burnham）會面。美聯社
美國總統川普22日在聯合國總部出席聯合國大會期間，與英國首相柏能（Andy Burnham）會面。美聯社

美國總統川普22日表示，美國與出席聯合國大會的伊朗代表團舉行3小時會談，外界一度以為是美伊自6月以來首度直接對談，但川普之後又改口稱是透過伊朗調解方。一名伊朗資深官員則透露，如果美國降低軍事壓力並解除對伊朗港口的封鎖，德黑蘭可在數天內重新開放荷莫茲海峽。

路透報導，川普在聯合國大會上演說，為發動美伊戰爭辯護，聲稱他阻止了德黑蘭獲得核武，並警告說，如果不能達成結束衝突的協議，他可能會「消滅伊朗」。

川普預測，將在11月3日美國中期選舉後與伊朗達成和平協議，同時呼籲其他國家加入美國，在經濟上孤立伊朗，迫使回到談判桌前。伊朗武裝部隊則發表聲明，駁斥川普的言論是「宣傳」，並稱已做好充分準備，「對侵略者施以更嚴厲、沉重且不可預測的打擊」。

川普隨後在聯合國告訴記者，美國官員22日與伊朗代表團舉行「非常好的」3小時會談。他之後澄清，特使威科夫和庫許納見的是「只是調解方」，而不是直接與伊朗官員會面。

威科夫則在X發文表示，美方透過調停方與伊朗代表團進行長時間會談。他寫道：「調停方全天穿梭雙方之間，順利完成一輪討論。我們希望這輪討論具有建設性，並為後續帶來希望；調停方也將繼續斡旋。」

伊朗國營電視台表示，這場會議是應美方要求舉行，「主要是為傳達伊朗重新開放荷莫茲海峽的條件」，包括解除海上封鎖、釋放遭凍結的伊朗資產，以及結束各條戰線的戰事。伊朗資深官員向路透表示，德黑蘭上周已透過調停方向華府傳達最新提案，若伊朗要求獲得滿足，可在7天內重新向波灣航運開放海峽。

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