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今晨國際頭條一次看／川普聯大施壓伊朗 美伊接觸再啟

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普22日在聯合國大會約35分鐘演說中，一面自稱和平締造者，一面警告若無法與伊朗達成協議，可能摧毀伊朗政權。美聯社
美國總統川普22日在聯合國大會約35分鐘演說中，一面自稱和平締造者，一面警告若無法與伊朗達成協議，可能摧毀伊朗政權。美聯社

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

川普聯大闡述外交路線 威脅無協議就摧毀伊朗政權

Trump Threatens to Annihilate Iran as He Lays Out Foreign-Policy Vision at U.N.

摘要

美國總統川普在聯合國大會約35分鐘演說中，一面自稱和平締造者，一面警告若無法與伊朗達成協議，可能摧毀伊朗政權。他並為美國近來對外軍事介入辯護，將其描述為維護美國利益與世界安全的手段。

為何重要

川普把伊朗戰爭納入期中選舉前的外交政績論述，顯示白宮正同時處理戰場壓力與國內政治成本。

華盛頓郵報

川普警告可能摧毀伊朗 美伊戰爭籠罩聯大外交

Trump warns U.N. he might ‘annihilate’ Iran as war overshadows diplomacy

摘要

川普在聯大警告，若伊朗不達成協議，他可能摧毀伊朗；同時強調11月期中選舉不會左右其對伊政策。他稍後稱美方高階代表當天與伊朗官員會談3小時，為數月來首度已知面對面接觸。

為何重要

戰爭已推高能源價格並引發共和黨內反彈，美伊是否轉向談判將直接牽動戰事與美國內政。

金融時報

美伊自6月來首度會談 川普聯大揚言摧毀伊朗

US and Iran hold first talks since June as Donald Trump threatens ‘annihilation’

摘要

金融時報報導，美伊代表在聯大場邊舉行6月以來首次會談。川普表示，特使威科夫與庫許納與伊朗代表進行一場良好會談；數小時前，他才在聯大演說中威脅若無法達成協議，可能摧毀伊朗。

為何重要

若這是6月以來首次實質接觸，代表公開軍事威脅之外，雙方仍保留透過外交降溫的管道。

衛報

川普籲全面經濟孤立伊朗 聯大演說再祭軍事威脅

Trump calls on allies to enforce ‘complete economic isolation of Iran’ in UN speech

摘要

川普在聯大呼籲各國共同執行對伊朗的全面經濟孤立，稱可迫使德黑蘭讓步並壓低能源價格。他同時重申可能摧毀伊朗，否認期中選舉影響決策，並宣布美國將在格陵蘭設兩座新軍事基地。

為何重要

川普把伊朗戰爭與能源價格直接連結，並要求各國共同施壓，考驗美國能否把軍事行動轉成國際協同行動。

路透

川普聯大威脅摧毀伊朗 稍後改稱美方僅見調停者

Trump warns in UN speech he could 'annihilate' Iran without peace deal

摘要

川普在聯大稱若無和平協議可能摧毀伊朗，並呼籲各國經濟孤立德黑蘭。稍後他先稱美伊代表已會談3小時，之後改口說威科夫與庫許納見的是代表伊朗居中斡旋的人士，而非伊朗官員。

為何重要

川普先稱美伊直接會談、後改稱僅見調停者，顯示談判層級與進展仍不明，外交訊號須審慎解讀。

美聯社

川普稱美伊已接觸 隨後改稱特使會晤伊朗調停者

Live updates: Trump says US and Iran met shortly after he threatened annihilation in UN speech

摘要

美聯社即時報導記錄川普先稱美伊官員已會談，之後又表示威科夫與庫許納其實是與伊朗調停人士進行非常具建設性的會談。此前他在聯大威脅若無協議可能摧毀伊朗，並稱談判已有動能。

為何重要

美伊接觸消息在數小時內出現修正，反映近七個月戰爭後雖有談判跡象，但雙方尚未明確進入直接談判。

（本文與AI協作）

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